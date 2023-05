"Aktywiści klimatyczni" pomalowali farbą prywatny odrzutowiec

W piątek tzw. aktywiści klimatyczni spryskali prywatny samolot pomarańczową farbą – poinformowała Europejska Unia Nadawców.

"Nadmierny luksus superbogaczy odbywa się kosztem większości i nie powinniśmy tego znosić ani dnia dłużej" – napisała w mediach społecznościowych organizacja "Letzte Generation" ("Ostatnie Pokolenie").

Co ważne, ruch lotniczy na lotnisku Berlin-Brandenburg nie został wstrzymany.

Działania "aktywistów klimatycznych"

Pod koniec kwietnia członkowie radykalnych grup lewicowych próbowali sparaliżować Berlin poprzez blokady ulic na niespotykaną do tej pory skalę. W korkach stali nie tylko zwykli obywatele, którzy próbowali np. dojechać do pracy czy domu, ale także karetki pogotowia ratunkowego. Z kolei policjanci byli zmuszeni poświęcać swój czas i pieniądze podatników na odklejanie demonstrantów od asfaltu.

W środę minister transportu Niemiec Volker Wissing spotkał się z "aktywistami klimatycznymi" z "Ostatniego Pokolenia". "Wezwania »aktywistów klimatycznych«, by więcej działać przeciwko zmianom klimatycznym, są uzasadnione. Ale nie sposoby, w jaki chcą przeforsować swoje żądania. Jeśli »Ostatnie Pokolenie« w rozmowach z Wissingiem chce wystąpić jako związek zawodowy, musi także jak związek zawodowy trzymać się zasad gry, by zostać zaakceptowanym jako partner do negocjacji. Poza tym, musi przedstawić politykom realistyczne wymagania, możliwe do sfinansowania i odejść od utopijnych postaw roszczeniowych” – relacjonował "Reutlinger General-Anzeiger".

"Od dłuższego czasu mamy tylko do czynienia z czynami karalnymi, ze wściekłością i brakiem zrozumienia. Protest jest absolutnie słuszny i ważny, ale ci, którzy nie przestrzegają zasad, są słusznie karani. Na tym polega demokracja" – zauważyło z kolei OM Online.

"Klimakatastrophe!". "Aktywiści klimatyczni" znów szaleją w muzeum

