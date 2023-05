Von der Leyen uda się do Kijowa w symbolicznym dniu

Szefowa Komisji Europejskiej uda się we wtorek z wizytą do Kijowa. Ursula von der Leyen ma poruszyć kwestię zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotka się jutro w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ursula von der Leyen 9 maja w Kijowie Jak przekazały media Komisji Europejskiej, wizyta potwierdza "niezachwiane wsparcie Unii Europejskiej dla kraju" odpierającego rosyjską inwazję. Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer powiedział w krótkiej informacji dla dziennikarzy, że "Wizyta będzie koncentrować się na wszystkich wymiarach naszych relacji z Ukrainą". Przypomnijmy, że 9 maja Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa. W 1945 roku Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji, który zakończył drugą wojnę światową. Dokument wszedł w życie wieczorem 8 maja. Według czasu moskiewskiego był to już 9 maja, dlatego w Rosji co roku tego dnia upamiętniane jest zwycięstwo aliantów nad państwami Osi. Ursula von der Leyen odwiedziła stolicę Ukrainy na początku lutego. Ogłoszono wówczas decyzję o wprowadzeniu kolejnego pakietu sankcji gospodarczych na Rosję. Ukraina a NATO Pod koniec lutego 2022 roku prezydent Zełenski podpisał wniosek dot. członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Polityk zwrócił się do UE o natychmiastowe włączenie jego kraju do Wspólnoty. Nic konkretnego nie wskazuje jednak na przyśpieszoną akcesję. W lipcu ub.r. Unia Europejska wskazała władzom w Kijowie obszary, które wymagają wprowadzenia reform, jeśli Ukraińcy chcą wejść do Wspólnoty. Zgodnie z tymi wytycznymi, Ukraina musi kontynuować zmiany w sferze wymiaru sprawiedliwości, praworządności, walki z korupcją i praw podstawowych. Pierwsze sankcje UE na Chiny? Jak przekazał w poniedziałek "Financial Times", Unia Europejska przygotowuje nałożenie sankcji na siedem przedsiębiorstw z Chin. Według "Financial Times" powodem ewentualnych sankcji na Chiny ma być dostarczenie Rosjanom komponentów, które mają być następnie wykorzystywane są do produkcji uzbrojenia. Jeżeli sankcje zostaną zaaprobowane przez wszystkie 27 państw członkowskich UE, będzie to pierwszy przypadek zastosowania restrykcji wobec chińskich firm w ramach sankcji związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Nowy, jedenasty pakiet sankcji może objąć siedem firm z Chin, dwie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i jedną z Armenii. Chodzi o 3HC Semiconductors i King-Pai Technology z Chin kontynentalnych oraz pięć firm z Hongkongu: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry i Alpha Trading Investments. Przedsiębiorstwa te trudnią się produkcją półprzewodników, mikroczipów i elektroniki. Część z nich jest już objętych sankcjami USA. Czytaj też:

Szczyt UE – Ukraina. Unia dostarczy kolejne generatory prąduCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Borrell: Europa jest gotowa przełamać tabu