Patriarcha Cyryl wzywa do jedności narodu. "Modlimy się za naszego prezydenta"

8 maja, w przeddzień obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa – 78. rocznicy kapitulacji hitlerowskich Niemiec podczas II wojny światowej, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza w pobliżu murów Kremla. Poinformowała o tym strona internetowa Patriarchatu Moskiewskiego.

W uroczystości uczestniczyli także dowódca garnizonu moskiewskiego, gen. E.A. Selezieniew, oficerowie i żołnierze kompanii honorowej 154. pułku preobrażeńskiego oraz przedstawiciele hierarchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Cyryl: Jesteśmy powołani do obrony ojczyzny

Po złożeniu wieńca nastąpiła chwila milczenia, a następnie orkiestra wojskowa odegrała hymn narodowy Federacji Rosyjskiej.

Patriarcha Cyryl pozdrowił obecnych i stwierdził, że zwycięstwo Związku Sowieckiego w 1945 roku dokonało się kosztem wielu ofiar, ale nie zostało zmarnowane. Podkreślił heroizm i ofiarność żołnierzy. – W ślad za tymi wielkimi i chwalebnymi ludźmi - kontynuował przywódca rosyjskiej Cerkwii – jesteśmy powołani do obrony ojczyzny i już sam ten fakt powinien zmobilizować naszego ducha, wzmocnić naszą miłość do ojczyzny, uczynić nas nieustraszonymi, silnymi, zdolnymi, jak nasi przodkowie, do obrony ojczyzny, w razie potrzeby, przed każdą siłą zbrojną – mówił duchowny.

Cyryl przypomniał też obecnym żołnierzom, a także całej armii rosyjskiej, że "nasza prawdziwa niepodległość opiera się na potędze sił zbrojnych naszej ojczyzny".

– Należymy do bardzo małej liczby niepodległych państw, które można policzyć na palcach jednej ręki. Rosja należy do krajów prawdziwie niepodległych, w tym sensie, że naprawdę nie zależymy od nikogo, że jesteśmy wolni, dzięki czemu możemy organizować swoje życie zgodnie z wolą naszego narodu, a do tego nasze siły zbrojne muszą być niezwyciężone – dodał.

Następnie patriarcha zwrócił się do duchownych, przypominając, że kierownictwo ówczesnej Cerkwii, pomimo brutalnych wcześniejszych prześladowań wezwało naród do obrony ojczyzny. Podkreślił rolę prawosławia w mobilizacji sił duchowych, w wychowaniu patriotycznym zarówno wojska, jak i narodu. Cyryl podkreślił też znaczenie sił zbrojnych, dla ochrony tożsamości i bezpieczeństwa Rosji.

– Modlimy się dzisiaj za naszego prezydenta, za władze, za wojsko, za wszystkich ludzi, aby Pan pomógł nam wszystkim zjednoczyć się, abyśmy mogli modlitwą i mową bronić naszej ojczyzny – stwierdził.

