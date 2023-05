Minister obrony Tajwanu naciska na USA, by przyspieszyły dostawy broni

Tajwan naciska na USA, by przyspieszyły dostawy broni. Minister obrony wyspy chce, by Amerykanie dostarczyli broń wartą 500 mln dolarów do końca roku.

Rząd Tajwanu prowadzi rozmowy z USA i spodziewa się, że do końca roku otrzyma pakiet broni o wartości 500 mln dolarów w trybie przyspieszonym – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyspy. Priorytetowy pakiet dostaw W tym tygodniu minister obrony Chiu Kuo-Cheng szczegółowo opisał rozmowy członkom tajwańskiego parlamentu. Powiedział, że pakiet 500 mln dolarów jest odrębny od 4,5 mld dolarów, które Stany Zjednoczone obiecały dostarczyć Tajwanowi w ciągu najbliższych czterech lat. – Korzystanie z pakietu o wartości 500 mln dolarów ma na celu priorytetowe traktowanie dostarczania nam towarów dostępnych natychmiast mimo wszelkich opóźnień, również tych w dostawach broni – powiedział Chiu. – Pakiet powinien zostać wprowadzony w tym roku – dodał. Znaczna część większego pakietu dostaw o wartości 4,5 mld dolarów została opóźniona, częściowo z powodu istniejących zobowiązań USA do wsparcia Ukrainy. – Opóźnioną sprzedaż broni USA nadrobią dostarczając nam niektóre towary punktowe, symulatory lub sprzęt treningowy – kontynuował Chiu. – Więc kiedy broń zostanie dostarczona, będziemy mogli od razu zacząć jej używać – stwierdził tajwański minister obrony. Towary punktowe to takie, które Stany Zjednoczone mogą szybko dostarczyć. Napięta sytuacja między Chinami a USA i Tajwanem Stosunki między Stanami Zjednoczonymi, Tajwanem i Chinami były w ostatnich miesiącach napięte. Najpierw z powodu wizyty ówczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na samorządnej wyspie w sierpniu 2022 r., a następnie w związku z wizytą prezydent Tsai Ing-wen w USA w kwietniu tego roku. Chiny odpowiedziały na oba incydenty szeroko zakrojonymi ćwiczeniami wojskowymi, podczas których chińskie siły otoczyły Tajwan. Chińczycy przeprowadzili symulowane ataki rakietowe na wyspę i symulowały przygotowania do inwazji. Prezydent USA Joe Biden wielokrotnie powtarzał, że Stany Zjednoczone zainterweniują militarnie, jeśli Chiny posuną się naprzód z inwazją. Później jednak Biały Dom wycofał się z tego zobowiązania. Oficjalne stanowisko amerykańskiej administracji to "strategiczna dwuznaczność". Tajwan po raz pierwszy oddzielił się od Chin kontynentalnych w 1949 roku, kiedy siły demokratyczne uciekły na wyspę po przegranej wojnie domowej z Komunistyczną Partią Chin. Czytaj też:

