Hiszpański Trybunał Konstytucyjny: Ustawa aborcyjna zgodna z konstytucją

Sędziowie hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego stwierdzili, że przerwanie ciąży może zostać przeprowadzone w sytuacji, kiedy nie dochodzi do przypadku zmuszania kobiety do aborcji. Sędziowie potwierdzili, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia matki maksymalnym terminem, w którym dokonać można aborcji, jest 22. tydzień ciąży.

Spór o przepisy aborcyjne

Aborcja pod pewnymi warunkami stała się legalna w Hiszpanii w 1985 r. Z czasem regulację tę rozszerzano. W lutym 2010 r. z inicjatywy lewicowo-socjalistycznego rządu premiera José Zapatero, parlament przyjął nową ustawę o aborcji na życzenie kobiety, którą można przeprowadzić w pierwszych 14. tygodniach ciąży. W czerwcu 2010 r. Partia Ludowa (PP) zaskarżyła nowe prawo do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że jest ono w kilku miejscach sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Od tego czasu PP, Kościół oraz organizacje katolickie i ochrony życia domagały się od Trybunału Konstytucyjnego werdyktu ws. zgodności ustawy legalizującej aborcję z konstytucją.

W sytuacji wieloletniej bierności sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2021 r. ponad 20 polityków z Hiszpanii, w tym parlamentarzystów, założyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu skargę przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu Hiszpanii. W skierowanym do ETPC dokumencie zarzucili oni Trybunałowi Konstytucyjnemu trwającą ponad dekadę "nieuzasadnioną w żaden sposób" bierność w sprawie ustosunkowania się do licznych wniosków wzywających tę instytucję do zbadania zgodności ustawy liberalizującej prawo aborcyjne w Hiszpanii z ustawą zasadniczą tego kraju.

CBOS: Polacy za legalnością aborcji w przypadkach, jak sprzed wyroku TK

Większość Polaków jest zdania, że przerywanie ciąży powinno być legalne w takich przypadkach, jak przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r. Wprowadzona wówczas zmiana prawa nie spowodowała w tych opiniach istotnych zmian – takie wnioski płyną z opublikowanego w kwietniu komunikatu z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) „Stosunek Polaków do aborcji”. Większość Polaków jest za legalnością aborcji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie matki, ciąża jest wynikiem czynu zabronionego lub wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone. Większość sprzeciwia się aborcji z przyczyn materialnych, społecznych oraz aborcji na życzenie.

Badania wykazały, że opinie nt. sytuacji, w których aborcja powinna być dopuszczalna, są dość stabilne.

