Defraudował pieniądze, oszukiwał i sfałszował swój życiorys. Santos usłyszał zarzuty

Członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych George Santos został aresztowany w środę pod federalnymi zarzutami oszustwa, prania brudnych pieniędzy i kradzieży funduszy publicznych. Ponadto, wybrany w tym roku Republikanin nie reagował na wezwania do rezygnacji spowodowane tym, że kłamał w swoim CV.

Oszustwa, kradzież, defraudacja

Akt oskarżenia wobec Santosa ma 13 punktów. 34-latkowi zarzuca się oszukiwanie potencjalnych zwolenników politycznych partii poprzez pranie funduszy na pokrycie jego osobistych wydatków i nielegalne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, gdy był zatrudniony. Jest również oskarżany o składanie przed Izbą Reprezentantów fałszywych oświadczeń na temat swojego majątku, dochodów i pasywów.

– Zarzuty wobec Santosa zawarte w akcie oskarżenia dotyczą powtarzającej się nieuczciwości i oszustw, które stosował, aby wzbogacić się i dostać do Kongresu – powiedział Breon Peace, prokurator USA we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku.

– Datkami na cele polityczne napełniał swoje kieszenie, bezprawnie ubiegał się o zasiłek dla bezrobotnych, który powinien był trafić do nowojorczyków, którzy stracili pracę z powodu pandemii. Ponadto, okłamał Izbę Reprezentantów – wyliczał Peace.

McCarthy: Obowiązuje domniemanie niewinności

Biuro kongresowe Santosa skierowało prośby o komentarz do jego adwokata. Prawnik nie odpowiedział przed publikacją artykułu przez agencję Reutera.

Republikanie z Izby Najwyższej, którzy mają niedużą większość w zgromadzeniu, stwierdzili, że na razie wstrzymają się od osądzania Santosa. Przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy powiedział dziennikarzom w środę, że "w Ameryce człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni się mu winy".

Sfałszowany życiorys

Wkrótce po wyborze Santosa w 2022 roku na reprezentanta bogatego obszaru nowojorskiej Long Island, New York Times i inne media ujawniły, że polityk sfabrykował prawie każdy aspekt swojej osobistej i zawodowej historii. Udawał, że zdobył stopnie naukowe na New York University i Baruch College, jednak w żadnej z tych instytucji nie ma ani śladu jego edukacji. Twierdził, że pracował w Goldman Sachs i Citigroup, co również było nieprawdą.

Co więcej, twierdził, że jest Żydem, a jego dziadkowie uciekli przed nazistami podczas drugiej wojny światowej. Santos, który obecnie identyfikuje się jako gej, nie ujawnił, że był żonaty z kobietą przez kilka lat. Jego małżeństwo zakończyło się w 2019 roku.

Obecnie polityk przyznaje się do sfabrykowania dużej części swojego CV.

