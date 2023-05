Rosyjskie wojsko wzywa rezerwistów na ćwiczenia. Putin podpisał dekret

"Rozkazuję powołać w 2023 r. obywateli rosyjskich przebywających w rezerwie na szkolenie wojskowe w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Oddziałach Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, organach bezpieczeństwa państwa i Federalnej Służbie Bezpieczeństwa” – czytamy w dekrecie opublikowanym na rządowej stronie internetowej.

Rosyjska rezerwa

Rosyjska rezerwa wojskowa składa się ze specjalnej rezerwy armii bojowej, która może liczyć nawet dwa miliony ludzi oraz większej grupy kwalifikowanych rezerwistów, szacowanych przez rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu na prawie 25 milionów ludzi. Co roku prezydent Rosji powołuje określoną grupę mężczyzn do odbycia obowiązkowego szkolenia wojskowego.

CNN przypomina, że decyzja Władimira Putina, by wysłać setki tysięcy mężczyzn do walki na polach bitew na Ukrainie, wywołała sprzeciw i protesty oraz skłoniło wielu Rosjan – w szczególności młodych mężczyzn – do ucieczki z kraju. W kwietniu Putin podpisał dekret, dzięki któremu krajowy program poboru do wojska stał się bardziej wydajny, nowocześniejszy i trudniejszy do obejścia.

Putin: Zachód walczy z Rosją

Podczas obchodzonego 9 maja Dnia Zwycięstwa prezydent Rosji ponownie wysunął oskarżenia wobec Zachodu o rzekome szerzenie rusofobii oraz nienawiść wobec Rosji.

– Zachodnie elity nieustannie mówią o swoim wyjątkowym charakterze, nastawiają ludzi przeciwko sobie i prowokują krwawe konflikty, siejąc rusofobię i agresywny nacjonalizm – oznajmił. Dalej mówił, że Ukraińcy są "kartą przetargową w okrutnych i egoistycznych planach" władz Ukrainy, a "Zachód zapomniał, kto pokonał potworne globalne zło".

– Jesteśmy dumni z uczestników specjalnej operacji wojskowej, tych, którzy walczą na froncie i którzy ratują rannych. Przyszłość państwa i narodu zależy od was i waszej walki dla Rosji – powiedział Putin.

