Finlandia sprzedaje ufortyfikowaną wyspę w pobliżu granicy z Rosją. Ile kosztuje?

Jak informują fińskie media, była wyspa wojskowa Rankki, znajdująca się w pobliżu rosyjskiej granicy, jest na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosi prawie 8 mln euro.

Obecny właściciel wyspy, Ismo Räty, kupił ją osiem lat temu za 700 tys. euro. Biznesmen jest przekonany, że do końca roku na pewną ją sprzeda. Jak dodaje, ponad dziesięciokrotna cena wywoławcza (7,9 mln euro) jest uzasadniona.

8 milionów euro za wyspę w Finlandii

– Dużo zainwestowaliśmy w tę wyspę. Teraz jest na sprzedaż sto działek, wszystkie są już podzielone na strefy. Ponadto wszystkie budynki na wyspie mają ogrzewanie geotermalne – powiedział właściciel.

Finlandia to jeden ze światowych liderów pod względem liczby wysp (jest ich w kraju ponad 180 tys). Wiele z nich jest własnością prywatną.

Wyspy są sprzedawane głównie za pośrednictwem agencji nieruchomości. Jednak Räty powiedział, że on sam bezpośrednio otrzymał już kilka propozycji od potencjalnych kupców. – Są rezerwacje na kilka dużych imprez tego lata, które sami chcemy obsłużyć – dodał.

Zmiana pokoleniowa w biznesie

Mężczyzna twierdzi, że wystawił wyspę na sprzedaż, ponieważ jego trzej synowie, a zarazem wspólnicy, nie są już zainteresowani prowadzeniem turystycznego biznesu. – Działamy w tej branży od trzydziestu lat. Być może nadszedł czas, aby dać szansę innym – powiedział.

Rankki była wyspą zamkniętą dla osób z zewnątrz od 1916 r. Do 2015 r. znajdowała się pod kontrolą fińskiej armii.

Finlandia na początku kwietnia br. oficjalnie przystąpiła do NATO, stając się 31. członkiem paktu. Na przyjęcie do Sojuszu czeka jeszcze Szwecja. Akcesję do NATO zgłosiła także Ukraina, która od 24 lutego 2022 r. broni się przed rosyjską inwazją, wywołaną przez Władimira Putina.

