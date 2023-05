USA oskarżają afrykański kraj o dostarczanie broni Rosji

Według niego dostawy uzbrojenia były realizowane rosyjskim statkiem, który przebywał w bazie marynarki wojennej Simonstown w Kapsztadzie od 6 do 8 grudnia 2022 r.

– Jesteśmy pewni, że przed powrotem do Rosji był załadowany bronią i amunicją – powiedział Brigety.

Podkreślił, że rząd USA traktuje to bardzo poważnie i chciałby, aby RPA stosowała politykę niezaangażowania w konflikt. Zapytany, jak dokładne są raporty amerykańskiego wywiadu w tej sprawie, dyplomata stwierdził, że ręczy za nie głową.

Mowa o statku Lady R, który należy do rosyjskiego przedsiębiorstwa żeglugowego MG-Flot LLC. "The Wall Street Journal" napisał, że wejście statku do południowoafrykańskiego portu w grudniu spowodowało komplikacje w stosunkach między Waszyngtonem a Kapsztadem.

Co przewoził rosyjski statek? RPA nie chce odpowiedzieć USA

W tamtym czasie Republika Południowej Afryki odmówiła podania, co przewoził statek ani jaki ładunek otrzymał w bazie Simonstown. Minister obrony tego kraju zignorował obawy USA, mówiąc, że Waszyngton "grozi Afryce, a nie tylko Afryce Południowej, za najmniejszy kontakt z czymkolwiek, co choć trochę przypomina Rosję".

Wysoki rangą urzędnik USA powiedział gazecie, że Waszyngton jest zaniepokojony wsparciem, jakiego południowoafrykańskie siły zbrojne udzieliły Lady R, w tym zezwoleniem statkowi na obecność na terytorium bazy morskiej i przemieszczenie ładunku przy wyłączonym systemie automatycznej identyfikacji.

Rosja i RPA są członkami BRICS. Jednak ich powiązania gospodarcze są dość skromne: od czwartego kwartału 2021 r. każdy kraj odpowiadał za mniej niż 1 proc. obrotów handlu zagranicznego drugiego.

Po wybuchu wojny na Ukrainie Republika Południowej Afryki powstrzymała się od potępienia Federacji Rosyjskiej w głosowaniu w ONZ. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa stwierdził, że konflikt rosyjsko-ukraiński należy rozwiązać w drodze negocjacji.

