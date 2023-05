Prezydent Czech zdradza, dlaczego Zachód nie przekazuje Ukrainie samolotów F-16

Pavel, który jest generałem armii, powiedział, że sojusznicy Ukrainy są niechętni jeśli chodzi o przekazanie jej myśliwców F-16 z powodu obaw, że Rosja mogłaby uzyskać dostęp do niektórych z najbardziej wrażliwych komponentów, które znajdują się w tych samolotach.

– Wiem jednak, że negocjacje trwają. W rezultacie Ukraina może otrzymać kilka F-16, być może z usunięciem części tej technologii – stwierdził czeski prezydent.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział wcześniej, że proces transferu F-16 na Ukrainę musi rozpocząć się od zgody Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Biały Dom wielokrotnie oświadczał, że nie rozważa dostarczenia Kijowowi tych samolotów.

Ukraina liczy na samoloty F-16. Pentagon odpowiada

Pentagon poinformował w kwietniu, że jeśli USA podejmą decyzję o dostarczeniu Ukrainie myśliwców F-16, ich transfer zajmie półtora roku. – Zaczynając od teraz – powiedział Colin Kahl, zastępca amerykańskiego sekretarza obrony.

Zaznaczył, że gdyby Waszyngton zdecydował się na przeniesienie tych samolotów do Kijowa, nie pomogłyby Ukrainie w wiosenno-letniej kontrofensywie. Po raz kolejny wyraził też obawy władz USA w związku z możliwym użyciem amerykańskiej broni i sprzętu wojskowego do uderzeń na terytorium Rosji.

– Prezydent Joe Biden również dał jasno do zrozumienia, że chociaż robimy wszystko, co możliwe, aby wesprzeć Ukrainę, Stany Zjednoczone nie są zainteresowane bezpośrednim wejściem w konflikt i przekształceniem go w III wojnę światową – powiedział Kahl.

Przypomniał też, że amerykańskie środki na pomoc Ukrainie są "nadzwyczajne", ale nie są nie nieograniczone. – Oczywiście mamy nadzwyczajną ilość pieniędzy, które Kongres przeznaczył na wsparcie obrony Ukrainy, ale nie są one nieograniczone – oświadczył zastępca sekretarza obrony USA.

Pomoc dla Ukrainy. USA liderem

Budżet Stanów Zjednoczonych na ten rok stanowi, że na pomoc Ukrainie może zostać przeznaczone do 45 mld dolarów. W sumie od początku wojny na pełną skalę Waszyngton udzielił Kijowowi wsparcia wojskowego o wartości ponad 30 mld dolarów.

Największy był pakiet ogłoszony na początku stycznia w wysokości ponad 3 mld dolarów, zawierający m.in. transportery opancerzone Stryker i wozy bojowe Bradley. Ukraina ma otrzymać od USA także czołgi Abrams.

20 lutego, tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji, do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą przybył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, aby osobiście okazać wsparcie Ukraińcom. Stamtąd amerykański przywódca udał się do Warszawy na rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), czyli państw wschodniej flanki NATO.

