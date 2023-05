Trans-Ameryka

Transpłciowi Amerykanie kształtują duszę naszego narodu – oznajmił Joe Biden w tzw. Dniu Widoczności Osób Transpłciowych, którego obchody ustanowił właśnie na 31 marca każdego roku. Drugi po Johnie F. Kennedym „katolicki” prezydent w historii Stanów Zjednoczonych nazwał w październiku prawa stanowe ograniczające lub zakazujące procedury zmiany płci u nieletnich „oburzającymi” i „niemoralnymi”. Słowa te padły w czasie rozmowy na TikToku z gwiazdą społeczności transgender Dylanem Mulvaneyem. Mulvaney to mężczyzna, który zyskał sławę na tej chińskiej platformie dzięki codziennym opisom własnego procesu „tranzycji” na płeć żeńską w 2022 r. Choć nie przeszedł żadnej operacji chirurgicznej, aby upodobnić swoje ciało do kobiecego, to stał się w tym roku nową twarzą Nike Women, reklamując najnowsze damskie legginsy i – ponoć superwygodny – biustonosz sportowej marki. Wybór mężczyzny na modelkę przez markę Nike Women wywołał niemałe oburzenie wśród kobiet, lecz ten, kto kwestionuje dziś w Stanach kobiecość przebranych – względnie poddających się hormonalnej terapii i ewentualnie operowanych mężczyzn (lub męskość dziewcząt podających się za chłopców w podobnych okolicznościach) – naraża się na publiczne potępienie, obelgi i przemoc fizyczną.

Pływaczka Riley Gaines doświadczyła tego rodzaju agresji na początku kwietnia na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco, gdy odważyła się krytykować przed studentami udział mężczyzn podających się za kobiety w kobiecych zawodach sportowych. Opowiadała o własnym doświadczeniu i doświadczeniu innych pływaczek, zmuszonych do nierównego współzawodnictwa z „pływaczkami” płci męskiej. Była gwiazda sportu akademickiego musiała zaraz po tych słowach zostać wyprowadzona z sali pod eskortą policji, podczas gdy rozwścieczony tłum krzyczał, że jest ona „piep..... transfobiczną k...”.. Niestety, nawet obecność policji nie uchroniła pływaczki przed kilkoma ciosami, które zadał jej mężczyzna w spódnicy, pragnący udzielić jej przekonującej lekcji ze współczesnych zasad tolerancji i inkluzywności w duchu miłości LGBTIQ2S+. Gaines nie zamierza jednak dać się zastraszyć i wciąż należy do tych, którzy głośno krytykują markę Nike Women za wybór mężczyzny do reklamowania kobiecych legginsów i biustonosza. „Nike dołącza do wydłużającej się listy firm, które uznają za dopuszczalne lekceważenie kobiet poprzez smutną kpinę z tego, co wiąże się z byciem kobietą” – stwierdziła w wywiadzie z „Daily Mail”. „Wiadomość, którą Nike wysyła do wszystkich dziewcząt i kobiet, jest taka, że mężczyźni mogą robić wszystko lepiej”.