"W Polsce niszczy się pomniki św. Jana Pawła II, a w Ghanie się je stawiają"

Abp Henryk M. Jagodziński, nuncjusz apostolski w Ghanie, w listach opisuje charakter swojej posługi i specyfikę realiów w których żyje. Są one publikowane na stronie internetowej diecezji kieleckiej.

Związki Jana Pawła II z Ghaną

Ostatni, z datą 10 maja dotyczy związków św. Jana Pawła II z Ghaną. 9 maja w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Ghany nuncjusz apostolski poświęcił pomnik św. Jana Pawła II, w 43. rocznicę jego pobytu w tym kraju. Ta wizyta była częścią pierwszej, papieskiej pielgrzymki do Afryki, w dniach 2-12 maja 1980 r. Pobyt w Ghanie trwał dwa dni: 8 i 9 maja.

Jak już to niejednokrotnie wspominałem, pamięć o naszym świętym rodaku jest tutaj wciąż żywa, nie tylko wśród katolików. Nawet Prezydent Ghany, J.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, chociaż sam jest anglikaninem, wspominał jego osobę podczas uroczystości w Nuncjaturze Apostolskiej z okazji 10-lecia pontyfikatu Papieża Franciszka. Kiedy odpowiadając na pytanie Ghańczyków z jakiego jestem kraju, mówię, że jestem z Polski, to od razu z ich ust płynie radośnie wypowiadane imię polskiego Papieża – pisze abp Jagodziński.

Figurę św. Jana Pawła II wykonano w naturalnych rozmiarach, z charakterystyczną uśmiechniętą twarzą i wyciągniętymi rękoma w geście powitania, z narzuconym płaszczem na ramiona. Pomnik został umieszczony na metrowym postumencie, obłożonym marmurowymi płytami, z pamiątkowym napisem.

Powód do refleksji i inspiracji

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową, pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego, na którą przybył prawie cały Episkopat Ghany, wszyscy pracownicy Sekretariatu i zaproszeni goście.

– To historyczne wydarzenie napełnia moje serce wielką radością nie tylko dlatego, że Święty Papież pochodzi z mojej ojczyzny, ale także dlatego, że moje powołanie kapłańskie wzrosło podczas jego pontyfikatu i miałem okazję, aby spotkać się z nim osobiście kilka razy w moim życiu. Był on także pierwszym Papieżem, który odwiedził Ghanę, dokładnie 43 lata temu – mówił abp Jagodziński.

Duchowny życzył, aby pomnik "nie został zredukowany do przedmiotu kontemplacji lub podziwu, ale aby stał się powodem do refleksji i inspiracji do dalszego podążania drogą wiary, a w konsekwencji do budowania świata lepszego i bardziej braterskiego".

W dniu poświęcenia pomnika otworzono także wystawę upamiętniającą papieską wizytę z 1980 r. Prezentuje ona głównie fotografie z tamtego czasu, a m.in. fragment gazety z artykułem, z tytułem: „Świat może wiele nauczyć się od Afryki”.

