Obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Duda zabrał głos

Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. O pojawieniu się obiektu, który przyleciał ze wschodu, poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Prezydent: Obiekty są obserwowane. Apeluję o spokój

Prezydent Andrzej Duda obserwował w sobotę ćwiczenia wojskowe Anakonda-23. Z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce udzielił wypowiedzi dla mediów, mówiąc kilka słów o ćwiczeniach.

Zwierzchnik sił zbrojnych odniósł się także do incydentu z balonem. Mówił również o sprawie rakiety, która spadła w lesie pod Bydgoszczą.

– Chciałbym, żeby społeczeństwo działało spokojnie, w pełnym zaufaniu, że Polska jest bezpieczna. Każdy stara się swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej. Wiemy, że są różne sytuacje, bo czas jest taki, z jakim nie mieliśmy jeszcze nigdy do czynienia. Wojna nie była aż tak bardzo blisko nas, nie była tak namacalna. Ona stwarza wiele różnych, trudnych sytuacji, prowokacji. Choćby te, które widzimy w ciągu ostatnich godzin, kiedy słyszymy, że obiekty nadlatują nad Polskę z Białorusi. Trzeba je rozpoznawać, trzeba rozważać kwestie tego, na ile stwarzają niebezpieczeństwo, trzeb podejmować decyzje. Decyzje są podejmowane, obiekty są obserwowane, z każdego działania, które się odbywa, wyciągamy wnioski. Wszystkie ważne sprawy są pod kontrolą. Apeluję o to, aby działać spokojnie i bez emocji – podkreślił.

Polityk zaznaczył, że władze wyciągają wnioski ze wszystkich zaistniałych sytuacji. – One są dla nas nowe. Polska i polskie wojsko nie widziało na i nad naszym terytorium takich zdarzeń od wielu dziesięcioleci. Są procedury, które weryfikujemy, na bieżąco sprawdzamy, analizujemy. Jedne funkcjonowały do tej pory lepiej, były poprawiane, jeśli coś było niedobrego, inne nie funkcjonowały, bo nie było takiej potrzeby – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że nie może mówić o szczegółach, szczególnie ostatnich zdarzeń, ponieważ większość z nich jest objęta klauzulą tajności. – Apeluję również o to, aby tę klauzulę tajności w sposób zdecydowany przestrzegać, bo jest to niezwykle ważne. Wiemy doskonale, kto dzisiaj jest potencjalnym przeciwnikiem. Przeciwnik nie powinien słyszeć ani wiedzieć za dużo – powiedział prezydent. – Nie jest to ani w naszym interesie, ani przede wszystkim nie jest to interesie bezpieczeństwa RP, które musi być dla nas wszystkich najważniejsze i nie mam żadnych wątpliwości, że jest – dodał Andrzej Duda.

MON: Obiekt z Białorusi

"Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina" – czytamy oświadczeniu.

Jak podano dalej, Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu.

– Został uruchomiony naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy WOT. Został skierowany w rejon. (....) Sam zespół to mała grupa, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaną uruchomione większe siły – poinformował rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej.

