Białoruskie media: Łukaszenka trafił do szpitala

Media od kilku dni spekulują na temat stanu zdrowia białoruskiego przywódcy. Pytania o to, czy Aleksandr Łukaszenka jest w stanie skutecznie dzierżyć stery władzy na Białorusi zaczęły narastać po wtorkowych doniesieniach nt. jego zdrowia. Dyktator był jednym z nielicznych zagranicznych gości rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa. 9 maja Rosjanie upamiętnili wygraną aliantów z państwami Osi w drugiej wojnie światowej.

Na zdjęciach z obchodów w Moskwie widać, że białoruski dyktator ma zabandażowaną prawą dłoń. Jak podają dziennikarze telewizji Biełsat, Łukaszenka nie wziął udziału w obiedzie, na który zaprosił go prezydent Rosji Władimir Putin.

"Łukaszenka w szpitalu"

Rządowe media milczą na temat stanu zdrowia dyktatora, jednak niezależne media przekonują, że Łukaszenka zmaga się z jakąś chorobą. "The Kyiv Independent" informuje, że konwój transportujący Łukaszenkę przybył do szpitala pod wieczór około godz. 19. Dostęp do placówki miał być w tym czasie zamknięty, natomiast drogi prowadzące do kliniki strzegli uzbrojeni strażnicy.

Łukaszenka miał trafić do tzw. kliniki prezydenckiej, czyli Republikańskiego Klinicznego Centrum Medycznego.

Tygodnik "Nasza Niwa" informował wcześniej, że Łukaszenka zmaga się z jakimś rodzajem grypy. Chorować ma też kilku jego bliskich współpracowników.

Łukaszenka zniknął

Białoruska gazeta "Zerkało" wskazuje, że na początku maja (3, 4 i 5 dnia tego miesiąca) Łukaszenka miał tylko jedno publiczne wydarzenie – 5 maja wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym postaciom z różnych dziedzin. Środki masowego przekazu już wtedy zwróciły uwagę na jego ochrypły głos. Wyglądało to podejrzanie, bo Łukaszenka dość często organizuje długie spotkania publiczne, zwłaszcza z dziennikarzami.

Ogólnie rzecz biorąc, do 9 maja Łukaszenka zorganizował tylko dwa wydarzenia publiczne: spotkanie dotyczące bieżących spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań w zakresie ochrony granicy państwowej (polityka pokazano tylko na zdjęciu, ale nie na wideo) oraz wspomnianą wyżej ceremonię wręczenia nagród.

Czytaj też:

Kto po Łukaszence? Analityk: Jego najstarszy syn powalczy o władzęCzytaj też:

Łukaszenka natychmiast opuścił Moskwę. Kreml wydał oświadczenie