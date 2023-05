Scholz: Niemcy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne

W niedzielę doszło do pierwszej od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku wizyty Zełenskiego w Niemczech. Polityk spotkał się w Berlinie z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, a następnie Olafem Scholzem. Po rozmowie obaj politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Spotkanie Scholz-Zełenski

Zełenski podziękował za dotychczasową pomoc oraz za zapowiedziany duży pakiet wsparcia sprzętowego. Dziękował niemieckiemu kanclerzowi, a także narodowi niemieckiemu za udzielane wsparcie. Podkreślił, że dzięki temu udało się "ochronić życia wielu niewinnych mieszkańców ukraińskich miast i wsi", a wsparcie militarne i finansowe pomaga w obronie Ukrainy. - Dziękuję za każdą matkę i każde dziecko, które w ten sposób uratowaliście – podkreślił.

– Dziękuję ci, Olafie – zwrócił się do Scholza, dziękując za obiecany pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Dał jednak jasno do zrozumienia, że jego kraj nadal potrzebuje więcej broni – w tym myśliwców. Scholz podkreślił, że "Niemcy skupią się na dostarczanych do tej pory systemach uzbrojenia".

– Nie atakujemy terytorium Rosji, wyzwalamy nasze ziemie. Nie mamy ani czasu, ani siły, ani broni, by zaatakować Rosję. Zełenski odpowiedział tak na pytanie o to, czy Ukraina planuje ataki na rosyjskie cele.

Media cytują także słowa kancera Scholza, który podkreślił, że już "od 444 dni Ukraińcy nieugięcie i bohatersko przeciwstawiają się rosyjskiej agresji". Niemiecki szef rządu zapewnił również, że Berlin będzie wspierać Ukrainę humanitarnie, finansowo i militarnie "tak długo, jak będzie to konieczne".

Zełenski: Niemcy okazały się prawdziwym przyjacielem

Prezydent Ukrainy podziękował Niemcom za wsparcie w walce z Rosją i wyraził przekonanie, że działając razem uda się zwyciężyć i przywrócić pokój w Europie.

"W najtrudniejszym momencie współczesnej historii Ukrainy Niemcy okazały się, być prawdziwym przyjacielem i sojusznikiem, na którym można polegać, który w walce o obronę wolności i demokratycznych wartości stoi zdecydowanie po stronie narodu ukraińskiego" – napisał Zełenski w księdze pamiątkowej w pałacu Bellevue przy okazji spotkania.

