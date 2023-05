Jak praca zdalna wpływa na zdrowie psychiczne? Naukowcy zaprezentowali wyniki badań

Na podstawie danych zebranych w Wielkiej Brytanii, badacze ocenili, że między kwietniem a czerwcem 2022 roku niemal 60 proc. pracowników przeszło całkowicie lub częściowo z pracy w siedzibie firmy na zdalną. Wielu z nich nie wróciło do biur po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią.

Coraz więcej pracujących zdalnie

Na portalu Interia.pl czytamy, że w okresie od września 2022 do stycznia 2023 roku 16 proc. zatrudnionych deklarowało, że pracuje całkowicie zdalnie, a 28 proc. wykonuje swoją pracę częściowo z domu. Jeszcze pięć lat temu swoje zawodowe obowiązki poza biurem wykonywało pięć procent zatrudnionych, a dziewięć procent pracowało częściowo z domu.

Naukowcy przeprowadzili badania, dzięki którym ustalili, że o ile na początku pandemii Covid-19 praca zdalna nie była dla wykonujących ją osób obciążająca psychicznie, to z czasem osoby pracujące z domu coraz częściej skarżyły się na tego rodzaju dolegliwości. Badacze porównali wyniki siedmiu zestawów danych, co pozwoliło im zauważyć korelację między pracą zdalną a zdrowiem psychicznym w trzech okresach.

Pierwszy z nich to początek lockdownu, czyli czas między kwietniem a czerwcem 2020 r. Drugi okres obejmuje miesiące od lipca do października 2020 r. (w tym czasie ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią zostały częściowo zniesione), a trzeci to czas od listopada 2020 do marca 2021 r. W badaniu wzięło udział ponad 1000 osób w wieku od 16 do 66 lat.

Wyniki badań

Okazało się, że u osób pracujących zdalnie odnotowano spadek samopoczucia w trzecim badanym okresie. Ludzie pracujący z domu deklarowali wówczas większe poczucie samotności niż ci, którzy chodzili do swoich biur. Zdaniem naukowców, osoby pracujące zdalnie zaczęły narzekać na samotność i spadek formy psychicznej kilka miesięcy po rozpoczęciu pracy z domu, bo na początku taka forma aktywności zawodowej była dla nich czymś nowym i w pewnym stopniu ekscytującym.

Z badań wynika, że na pogorszenie zdrowia psychicznego i spadek satysfakcji z życia bardziej narażone były kobiety. Naukowcy ustalili też, że osoby, które pracowały zdalnie jeszcze przed pandemią wykazywały większą odporność na dolegliwości psychiczne związane z ograniczeniem kontaktu z innymi ludźmi.

