Prezes Sądu Najwyższego Ukrainy odwołany ze stanowiska. "Mechanizmy korupcyjne"

Wsiewołod Kniaziew został zatrzymany w poniedziałek przez ukraińskie służby. Prezes Sądu Najwyższego Ukrainy miał przyjąć nielegalną korzyść majątkową w wysokości 3 mln dolarów.

Przed odwołaniem z urzędu sędziowie wyrazili wobec Kniaziewa wotum nieufności.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy poinformowało, że wraz ze Specjalną Prokuraturą Antykorupcyjną ujawniło "mechanizmy korupcyjne" funkcjonujące w Sądzie Najwyższym, polegające na "pobieraniu nienależnych świadczeń pieniężnych przez sędziów i kierownictwo" SN.

W związku z zatrzymaniem Kniaziewa, trwają przeszukania u kolejnych 18 sędziów Sądu Najwyższego.

Ogromna korupcja

Według medialnych źródeł, pieniądze, które miał przyjąć prezes Sądu Najwyższego Ukrainy, pochodziły od sponsorów ukraińskiego miliardera Kostiantyna Żewago, który został aresztowany we Francji w grudniu ubiegłego roku na wniosek Kijowa w związku z zarzutami defraudacji. Oligarcha twierdzi, że nie zrobił nic złego i nie powinien podlegać ekstradycji.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i ukraińska Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna prowadzą nadzwyczajne czynności dochodzeniowe.

Walka z korupcją

Przypomnijmy, że Bruksela uczyniła walkę z korupcją warunkiem wstępnym przystąpienia Kijowa do struktur Unii Europejskiej. Ukraina zajmuje 116. miejsce na 180 krajów w Indeksie Percepcji Korupcji Transparency International.

Ukraińskie władze wystąpiły z wnioskiem o członkostwo we Wspólnocie Europejskiej w lutym 2022 r., zaś w czerwcu 2022 r. Ukraina uzyskała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Teraz Rada UE podejmie decyzję o dalszych krokach. Ukraina musi jednak spełnić warunki określone w opinii Komisji Europejskiej. Równolegle do procesu rozszerzenia UE i Ukraina współpracują, żeby wzmocnić stosunki polityczne i gospodarcze, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego.

