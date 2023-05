Członek rodziny królewskiej odwiedził Sandomierz

Niedługo po koronacji króla Karola III, nasz kraj odwiedził George Windsor, kuzyn nowego władcy Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego Królestwa. Następca księcia Kentu przybył do naszego kraju przede wszystkim po to, aby przekazać do zbiorów Biblioteki Narodowej cenny szesnastowieczny starodruk "L’histoire de Primaleon de Grece" Francisco Vázqueza.

W trakcie pobytu w Polsce, hrabia Goerge odwiedził także Sandomierz. Kilkugodzinny pobyt w królewskim mieście rozpoczął od zwiedzania bazyliki katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jak przyznał w rozmowie, jest zafascynowany polską historią, polszczyzną, miastami, kościołami. Jak podkreślił, to wszystko zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

"Nie byłem przygotowany na to piękno"

– Podczas tej wizyty byłem zainteresowany zwiedzaniem mniejszych miast i kościołów, ale oczywiście większe, jak Kraków i Gdańsk, są lepiej znane. Chciałem zobaczyć inną stronę Polski. Ta katedra jest wyjątkowa, nie byłem przygotowany na jej niezwykłość i piękno – freski, malowidła, kaplica Najświętszego Sakramentu. Zachwyca obraz Matki Bożej z Wilna. Nigdy go nie zapomnę, jest wyjątkowy – mówił hrabia.

Po obejrzeniu bazyliki katedralnej, członek brytyjskiej rodziny królewskiej udał się na plac przykościelny, aby podziwiać panoramę m.in. Wisły, kościoła św. Jakuba oraz Zamku Królewskiego. Następnym punktem pobytu w Sandomierzu był Rynek Starego Miasta.

George Windsor, hrabia St Andrews, z wykształcenia historyk, jest członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej i angielskim filantropem. Najstarszy syn Edwarda, księcia Kentu obecnie jest czterdziesty pierwszy w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.

Odwiedził też Warszawę. W poniedziałek przekazał do zbiorów Biblioteki Narodowej starodruk, książkę "L'histoire de Primaleon de Grece" Francisco Vázqueza.

