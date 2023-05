Brytyjski generał porównał Putina do Hitlera i zapowiedział wojnę z Rosją

W wywiadzie dla Radia Swoboda brytyjski generał powiedział, że państwa NATO albo będą musiały dać Ukrainie wszystkie niezbędne "narzędzia" do kontrofensywy, albo za dwa, trzy lata staną przed koniecznością bezpośredniej interwencji w konflikcie w celu osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa Kijowa.

– Wynik może być tylko jeden: zwycięstwo. To jest wojna (Rosji) nie tylko z Ukrainą, to jest wojna z Zachodem – oświadczył. Obecną sytuację w Europie porównał do tej przed wybuchem II wojny światowej, a Władimira Putina do Adolfa Hitlera.

– W Europie ponownie pojawił się krwawy autokrata, gotowy do zadawania niewypowiedzianych cierpień pokojowo-demokratycznym sąsiadom, aby zaspokoić swoje ambicje władzy – ocenił, dodając, że to, co wydarzyło się w latach 1939-1945 dzieje się znowu.

Ukraina liczy na F-16, NATO przygotowuje plany na wojnę z Rosją

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził kilka krajów europejskich, w tym Niemcy i Francję, a także Wielką Brytanię, starając się o pozyskanie myśliwców. Jego podróż częściowo się opłaciła: Wielka Brytania i Holandia ogłosiły w tym tygodniu utworzenie międzynarodowej koalicji w celu dostarczenia Ukrainie amerykańskich myśliwców F-16. Do przekazania Kijowowi samolotów gotowych jest w sumie pięć państw europejskich.

W tym samym czasie NATO zaczęło przygotowywać szczegółowe plany otwartej konfrontacji zbrojnej z Rosją – podał Reuters. Według agencji przywódcy państw członkowskich Sojuszu planują na lipcowym szczycie w Wilnie zatwierdzić tysiące stron tajnych dokumentów, które określą działania na wypadek, gdyby musieli bronić się przed rosyjskim atakiem.

– Musimy być przygotowani na wybuch konfliktu w każdej chwili – powiedział Reuterowi admirał Rob Bauer, jeden z najwyższych rangą dowódców NATO.

Czytaj też:

Pentagon popełnił błąd. Dla Ukrainy to paradoksalnie dobra wiadomość