Departament Stanu przedstawił priorytet USA na Ukrainie

Stany Zjednoczone stawiają na pierwszym miejscu dostarczenie Ukrainie myśliwców i będą dążyć do osiągnięcia tego celu w nadchodzących miesiącach.

– Prezydent (Joe Biden) dał do zrozumienia, że rozpoczniemy szkolenie ukraińskiego wojska w pilotowaniu F-16 i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie te maszyny — powiedział rzecznik Departamentu Stanu.

USA o F-16 dla Ukrainy. "Nie mogę ogłosić, kiedy i jak"

– Nie mogę ogłosić, kiedy i jak to się stanie ani z jakich krajów przybędą. Jednak to (dostarczenie F-16) jest naszym priorytetem i zaczniemy go wdrażać w nadchodzących miesiącach – dodał Miller.

Tłumaczył, że Stany Zjednoczone, podobnie jak inne kraje, nie popierają użycia zachodniej broni do uderzeń na terytorium Rosji. Podkreślił zarazem, że "to Rosja rozpoczęła wojnę, to Rosja nadal atakuje ukraińską ludność cywilną i to Rosja bombarduje szkoły, szpitale i infrastrukturę cywilną". – A więc to Ukraina decyduje, jak chce prowadzić swoją operacją wojskową – dodał.

W zeszłym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła powołanie międzynarodowej koalicji, której celem jest szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach myśliwskich czwartej generacji, w tym F-16. Oprócz Wielkiej Brytanii koalicja obejmuje Holandię, Belgię, Danię i Stany Zjednoczone.

Biały Dom potwierdził, że w najbliższych miesiącach USA i ich sojusznicy będą dyskutować, kiedy i ile zachodnich samolotów bojowych otrzyma Ukraina.

OSW: Pojedyncze myśliwce nie zmienią przebiegu wojny

Według Ośrodka Studiów Wschodnich pojedyncze, nawet nowoczesne myśliwce nie będą miały znaczenia dla przebiegu działań wojennych. Potrzebne są dostawy całych związków taktycznych – eskadr (na Ukrainie to 12 samolotów).

"W Europie jedynie Holandia dysponuje znaczną liczbą samolotów F-16, które mogłaby oddać, (...) jednak bez wsparcia Stanów Zjednoczonych w zakresie części zamiennych i uzbrojenia oraz bez kolejnych dostaw w przyszłości (USA wycofują ze służby od kilkunastu do kilkudziesięciu F-16 rocznie) utrzymanie na Ukrainie w użytku znacznej liczby zachodnich myśliwców będzie niemożliwe" – ocenia OSW.