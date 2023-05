"Szatan cię kocha", czyli obrazki ze Zjazdu Satanistów w Bostonie

Artykuł składa się z wielu zdjęć i ich krótszych lub dłuższych opisów. Parafrazując nazwę utworu Modesta Musorgskiego są to „Obrazki z (satanistycznej) wystawy”. Niektóre z nich są bardziej przerażające, jak np. zaproszenie do odwiedzenia „satanistycznej kliniki aborcyjnej”, inne – przerażająco-śmieszne, jak choćby sprzedawane dzieciom czapki i diabełki z napisami „Szatan cię kocha” czy przeznaczane dla nich książeczki do czytania przed snem "Dobranoc, Bafomecie".

Zjazd Satanistów

Założona przed około 10 laty w USA "nieteistyczna organizacja religijna – Świątynia Satanistyczna" (TST), która ponoć liczy 1.5 mln wyznawców, zorganizowała w dniach 28-30 kwietnia największy swój zjazd. Ponad 800 zarejestrowanych uczestników zajęło hotel Marriott w tym mieście i wzięło udział w różnych seminariach, wystawach i obrzędach.

Podobnie jak we wszystkich kultach satanistycznych szydzono tam z prawd i zasad chrześcijańskich oraz sakramentów. I tak jak wspomina o tym już Księga Apokalipsy, gdy pisze m.in. o „trzech duchach nieczystych” (16, 13), wyśmiewano Trójcę Przenajświętszą.

Idąc tym tropem sataniści bostońscy sięgnęli więc przede wszystkim do chrześcijańskiego sakramentu chrztu, wprowadzając w jego miejsce nowy obrzęd – "odrzucenie chrztu" (unbaptism). Wszystkich chętnych zapraszano do Małej Czarnej Kaplicy, jak głosił znajdujący się nad nią neonowy napis. Rytuałowi przewodniczył pseudobiskup, na którego mitrze i stule było widać odwrócone krzyże. Kandydatów "uwalniano z więzów", łączących ich z Chrystusem. "Celebrans" odwiązywał więc z ich szyi sznury-symbole „ograniczania ludzkiej wolności przez chrzest”. Następnie na oczach zgromadzonych porwał na kawałki Biblie, której niszczenie jest zresztą ulubionym zajęciem satanistów (nie tylko w Ameryce), co pokazywało kolejne zdjęcie z rozpoczęcia Zjazdu. Dokonał tego jeden z dwóch ojców-założycieli TST – Lucien Greaves.

Satanistyczna Klinika Aborcyjna

Symbol odwróconego w dół krzyża towarzyszył także innym obrzędom satanistycznym, np. „Przyjęciu Nowego Imienia” przy wtórze okrzyków zebranych: „Hail Satan” (Chwała Szatanowi).

Świątynia Satanistyczna zachęca oczywiście do dokonywania aborcji. W tym celu otworzyła nawet własną klinikę w Nowym Meksyku, która specjalizuje się w wysyłaniu pocztą pigułek wczesnoporonnych. Stworzyła ona także rytuał aborcyjny: decydujące się na „zabieg” kobiety odczytują wcześniej tekst, który ma na celu uspokojenie ich i uzasadnienie tego czynu, np. że „kobieta ma prawo do swojego ciała”. Do zabijania dzieci zachęcały też sprzedawane na zjeździe koszulki z napisem „Samuel Alito`s Mom`s Satanic Abortion Clinic” (Satanistyczna Klinika Aborcyjna im. Mamy Samuela Alito). Szydzono w ten sposób z decyzji Sadu Najwyższego, który 24 czerwca 2022 zniósł powszechne prawo do aborcji, a którego obradom przewodniczył właśnie sędzia Samuel Alito.

W tym kontekście BBC zwróciła uwagę jeszcze na inną proaborcyjną działalność TST: fundację „Yellowhammer Fund”, który ma wspierać finansowo aborcje u osób o niskich dochodach.

