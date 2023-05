Zakaz aborcji po szóstym tygodniu ciąży. Dyrektor kliniki: Kobiety umrą

Rząd w amerykańskim stanie Karolina Południowa przyjął ustawę, która zakazuje prawie wszystkich aborcji po około sześciu tygodniach ciąży.

"Kobiety umrą"

Oczekuje się, że ustawa zostanie podpisana przez republikańskiego gubernatora stanu, Henry'ego McMastera. Będzie on jednak musiał stawić czoła wyzwaniom prawnym.

Większość południowych stanów USA ograniczyła prawa do aborcji, odkąd Sąd Najwyższy uchylił w zeszłym roku ogólnokrajowe prawo do tego zabiegu stwierdzając, że decyzja w tej sprawie należy do władz stanowych.

Głosowanie w Karolinie Południowej przebiegło w większości zgodnie z liniami partyjnymi, ale sprzeciwiły się mu trzy republikańskie kobiety w Senacie stanowym. Vicki Ringer, dyrektor ds. publicznych kliniki aborcyjnej Planned Parenthood South Atlantic, powiedziała, że jej organizacja złoży wniosek o tymczasowy zakaz zbliżania się po podpisaniu ustawy przez gubernatora McMastera.

"Dwudziestu siedmiu republikanów (wszyscy) głosowało dziś za zakazem aborcji w Południowej Karolinie" – napisała Ringer na Twitterze. "Kobiety umrą" – dodała.

Nowe prawo znane jako "Ustawa o biciu serca płodu i ochronie przed aborcją", zakazywałoby aborcji w większości przypadków po wykryciu wczesnej czynności serca u płodu lub zarodka – zwykle około szóstego tygodnia ciąży. Nowe prawo pozwala na przerwanie ciąży do 12 tygodni w przypadku gwałtu i kazirodztwa oraz przewiduje wyjątek w nagłych wypadkach medycznych.

Obecnie aborcje są dozwolone w stanie przez pierwsze 22 tygodnie ciąży.

"O krok bliżej ochrony niewinnych istnień"

Po wtorkowym głosowaniu McMaster napisał na Twitterze, że wraz z uchwaleniem ustawy "nasz stan jest o krok bliżej ochrony większej liczby niewinnych istnień".

"Nie mogę się doczekać podpisania tej ustawy tak szybko, jak to możliwe" – dodał.

Republikanie w stanowym Senacie wielokrotnie próbowali uchwalić ustawę, ale zostali zablokowani przez ponadpartyjną grupę pięciu kobiet, w tym trzy z ich własnej partii. – To, co robimy dzisiaj, nie zlikwiduje nielegalnych aborcji – spowoduje nielegalne aborcje – powiedziała republikańska senator stanowa Sandy Senn, która była wśród nich.

Południowa Karolina była postrzegana jako ostatni na południu stan, w którym kobiety mogą dokonać aborcji. W zeszłym tygodniu republikańscy prawodawcy w Północnej Karolinie głosowali za utrzymaniem zakazu większości aborcji po 12 tygodniach ciąży.

