Kolejny stan USA w kontrze do agendy woke. Gubernator podpisał ustawę

Chodzi o potwierdzenie w systemie prawnym, że istnieją dwie płcie biologiczne. Celem ustanowienia przepisów jest ochrona prawna nauczycieli przed obligowaniem ich, by zwracali się do chłopca jak do dziewczynki lub do odwrotnie.

Ustawa: Płeć determinuje biologia

Pierwsza z dwóch nowych ustaw nowelizuje Kodeks Stanu Tennessee, definiując płeć jako męską lub żeńską i precyzując, że jest ona nieodwołalnie przypisana przy narodzinach, zgodnie z faktycznym stanem biologicznym.

„Stosowane w niniejszym Kodeksie słowo płeć oznacza niezmienną płeć biologiczną danej osoby, określoną przez anatomię i genetykę istniejące od urodzenia oraz przez dowody potwierdzające płeć biologiczną danej osoby” – czytamy.

Ochrona prawna nauczycieli

Drugi akt normatywny chroni nauczycieli przed tym, żeby nie musieli używać tzw. preferowanych zaimków wobec uczniów. W stanach rządzonych przez Demokratów często dochodzi do systemowego represjonowania pedagogów, którzy nie podporządkowują się ideologicznym wymogom i nie zgadzają na zwracanie się do uczniów niezgodnie z ich faktyczną płcią.

Na bazie nowych przepisów nauczyciele, którzy odmówią zwracania się do dziecka niezgodnie z jego faktyczną płcią, nie mogą mieć z tego tytułu negatywnych konsekwencji ze strony dyrekcji szkoły.

Woke w Wielkiej Brytanii

Problemy z agendą woke mają nie tylko Stany Zjednoczone. Nauczyciel matematyki w szkole średniej w Oksfordzie Joshua Sutcliffe został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu po tym, jak "użył niewłaściwych zaimków" w stosunku do uczniów – przekazał na początku tygodnia brytyjski dziennik "Daily Express", na który powołał się portal polemi.co.uk.

Jak wskazano, jest to pierwszy taki przypadek w historii Wielkiej Brytanii.

Czytaj też:

Stan USA odpiera woke. "Nie będziemy pisać od nowa biologii"Czytaj też:

Trans-Ameryka