Szojgu: Rozpoczął się kolejny etap ekspansji NATO

W czwartek Szojgu przybył do stolicy Białorusi, Mińska, gdzie wraz z ministrami obrony z krajów członkowskich Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) omawia regionalne wyzwania i zagrożenia, przekazało w czwartek rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Jak podał rosyjski resort obrony „uczestnicy spotkania Rady Ministrów Obrony OUBZ omówią również wysiłki na rzecz "ulepszenia systemu reagowania kryzysowego organizacji oraz szereg kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania".

Szojgu: Ekspansja NATO

Szojgu oskarżył Zachód o prowokowanie i podsycanie konfliktu. Minister powtórzył narrację, że w rosyjskiej optyce to NATO ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na Ukrainie.

"Sojusz Północnoatlantycki wykorzystuje kryzys ukraiński jako pretekst do budowania swoich grup w Europie Wschodniej i Środkowej" – cytuje rosyjskiego ministra obrony agencja TASS.

"Rozpoczął się kolejny etap ekspansji Sojuszu. Infrastruktura wojskowa jest modernizowana w Europie Wschodniej i Środkowej, rozmieszczana jest broń uderzeniowa, a skala i intensywność wspólnych ćwiczeń rośnie" – powiedział polityk.

Szojgu narzekał, że ćwiczenia Defender Europe 2023 mają objąć także państwa spoza NATO.

Kolejnym niepokojącym aspektem w jego ocenie jest "rosnąca agresywna retoryka i wspólne "misje nuklearne" krajów NATO w Europie Wschodniej w celu ćwiczenia użycia systemów przenoszenia broni jądrowej, a także modernizacja komponentów amerykańskiego globalnego systemu obrony przeciwrakietowej".

Przypomnijmy, że OUBZ obejmuje Rosję, Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.

Broń atomowa Rosji trafi na Białoruś?

W Mińsku ministrowie obrony Rosji i Białorusi podpisali dokumenty w zakresie magazynowania rosyjskiej broni atomowej na terytorium Białorusi.

Szojgu i Wiktor Chrenin. Umowa określa procedurę przechowywania rosyjskiej broni jądrowej w specjalnym magazynie na terytorium Białorusi.

25 marca 2023 roku prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził przekazanie Białorusi jednego Iskandera OTRK, będącego potencjalnym nośnikiem broni jądrowej. Powiedział, że budowa magazynu broni jądrowej na Białorusi zakończy się w lipcu. Późniejsze doniesienia potwierdziły, że broń jądrowa na Białorusi zostanie umieszczona w pobliżu granicy z Polską.

Formuła "Państwa Związkowego"

W połowie maja Moskwa i Mińsk wydały wspólne oświadczenie potwierdzające, że "kraje podążają drogą tworzenia Państwa Związkowego".

Oświadczenie opublikowało w mediach społecznościowych MSZ Rosji. Szefowie dyplomacji Moskwy i Mińska piszą o intensyfikacji współpracy w szeregu dziedzin. Chodzi m.in. o bezpieczeństwo, język, finanse czy współpracę z Afryką, Azją i Ameryką Południową.

W dokumencie wskazano, że Rosja i Białoruś "dostrzegają kluczową rolę Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) "w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie".

