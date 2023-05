Szwecja: Rząd zezwoli ukraińskim pilotom na szkolenia na Gripenach

W rozmowie z kanałem TV4 Nyheterna Johnson poinformował, że kilku doświadczonych ukraińskich pilotów, którzy zostali już przeszkoleni na Ukrainie, będzie mogło trenować na symulatorach i wykonywać loty próbne na JAS 39 Gripen. Według niego chodzi o szkolenie podstawowe. Jednocześnie czas i miejsce szkolenia objęte jest tajemnicą.

Szkolenia dla ukraińskich pilotów

Jednocześnie media w Szwecji zwracają uwagę, że choć ćwiczenia te można uznać za pierwszy krok w kierunku otrzymania przez Ukrainę szwedzkich samolotów, to możliwość wykorzystania JAS 39 Gripen w wojnie na Ukrainie jest dziś mało prawdopodobna.

Minister obrony Szwecji podkreśla, że sześć dywizji tych myśliwców powinno pozostać w kraju, a "w tej chwili dostarczenie Ukrainie jakiegokolwiek samolotu nie ma znaczenia”.

Należy zauważyć, że Ukraina prosi głównie zachodnich sojuszników o myśliwce F-16. Szwedzkie samoloty są jednak tańsze od konkurentów i uważane za łatwe do opanowania. Daje to Ukrainie podstawę do podejmowania przyszłych decyzji dotyczących wyposażenia jej obrony.

Samoloty dla Ukrainy

W lutym premier Szwecji Ulf Kristersson powiedział, że w sprawie dostaw myśliwców Gripen na Ukrainę pierwsze kroki powinna podjąć międzynarodowa koalicja.

W zeszłym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła powołanie międzynarodowej koalicji, której celem jest szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach myśliwskich czwartej generacji, w tym F-16. Oprócz Wielkiej Brytanii koalicja obejmuje Holandię, Belgię, Danię i Stany Zjednoczone.

Na dzisiejszym spotkaniu w Ramstein minister obrony USA Lloyd Austin poinformował, że w najbliższych tygodniach rozpocznie się szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach F-16.

Wcześniej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell powiedział, że w kilku krajach, a w szczególności w Polsce, rozpoczęło się już szkolenie ukraińskich pilotów z obsługi amerykańskich myśliwców.

