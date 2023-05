Rosja rozpoczęła transport broni nuklearnej na Białoruś

– Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował mnie, że dzisiaj podpisał dekret o naszych działaniach w zakresie składowania broni jądrowej na Białorusi – powiedział Łukaszenka. Jak dodał, transport już się rozpoczął.

Zapytany przez dziennikarzy, czy pierwsze taktyczne głowice nuklearne znajdują się już na terenie kraju, Łukaszenka stwierdził, że "jest to możliwe". – Przyjadę i zobaczę – dodał.

Wcześniej minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i jego białoruski odpowiednik Wiktor Chrenin podpisali w Mińsku dokumenty określające procedurę przechowywania rosyjskiej broni jądrowej w specjalnym magazynie na Białorusi.

Putin: Rozmieścimy broń jądrową na Białorusi

Decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi Władimir Putin ogłosił 25 marca. Zapowiedział wtedy budowę w sąsiednim kraju specjalnych magazynów do jej przechowywania, a także przystosowanie dziesięciu samolotów Sił Powietrznych Białorusi do przenoszenia rakiet Iskander.

Według ekspertów Moskwa ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Część analityków wojskowych uważa, że istnieje poważne niebezpieczeństwo użycia broni atomowej przez Putina w momencie, w którym definitywnie zacznie przegrywać wojnę lub kiedy Ukraina będzie bliska odbicia Krymu.

UE grozi Łukaszence nowymi sankcjami, Chiny dystansują się od Rosji

W odpowiedzi na atomowe działania rosyjsko-białoruskie Unia Europejska zagroziła Rosji nowymi sankcjami. – Rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi mogłoby doprowadzić do nieodpowiedzialnej eskalacji i być postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Białoruś wciąż może to powstrzymać, to jest jej wybór – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Od Rosji i Białorusi zdystansowały się Chiny. Chiński ambasador Geng Shuang, przemawiając na briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ, wezwał państwa posiadające broń jądrową, aby nie rozmieszczały jej w innych krajach.

