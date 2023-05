Tina Turner. Pożegnanie

„Wraz z jej odejściem świat stracił legendę muzyki i osobę będącą wzorem do naśladowania”.

Tina Turner urodziła się 26 listopada 1939 r. jako Anna Mae Bullock. Od dziecka śpiewała w chórze kościelnym, a jako nastolatka dołączyła do zespołu Ike̕a Turnera. Przyszły mąż nadał jej sceniczne imię Tina, nawiązując do postaci Sheeny, bohaterki serii komiksowej „Królowa dżungli”. Jednocześnie zmienił nazwę swojego zespołu na Ike and Tina Turner Revue. Na scenie Tinę wspomagały trzy wokalistki tancerki zwane The Ikettes. Wspólnie stworzyły najgorętszą rewię muzyczną lat 60.