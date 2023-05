Ukraińcy rozpoczęli szkolenie na czołgach Abrams w Niemczech

Żołnierze ukraiński sił zbrojnych rozpoczęli w Niemczech szkolenie na amerykańskich czołgach M1 Abrams. 12 maja USA przerzuciły 31 tych wozów bojowych do Niemiec w celu umożliwienia rozpoczęcia procesu szkolenia Ukraińców. O sprawie informuje "The New York Times", powołując się na oficjalne oświadczenie przedstawiciela Pentagonu Garrona Harna. W artykule zaznaczono, że amerykańscy instruktorzy rozpoczęli szkolenie dokładnie 400 ukraińskich żołnierzy.

"Pierwsza grupa około 400 ukraińskich żołnierzy rozpoczęła szkolenie w Niemczech w zakresie obsługi i konserwacji amerykańskich czołgów M1 Abrams” – pisze NYT.

W przeddzień rozpoczęcia treningu ukraińskie wojsko zostało podzielone na dwie grupy: około 200 żołnierzy przeszło wspólne szkolenie wojskowe w Grafenwehr i Hohenfels, a pozostałych 200 rozpoczęło szkolenie w zakresie tankowania i obsługi czołgów.

– Przedmiotowe przeszkolenie ogólnowojskowe obejmuje wykonywanie podstawowych zadań wojskowych, takich jak strzelectwo oraz udzielanie pomocy medycznej. Chodzi też o zakrojone na większą skalę szkolenie batalionu w warunkach, w których jedna jednostka musi stawić czoła drugiej – powiedział Garn.

Rzecznik Pentagonu zaznaczył też, że rozpoczęcie ćwiczeń w Niemczech to ważny krok w kwestii uzbrojenia Kijowa, który dąży do odzyskania swoich terytoriów w Rosji.

Szkolenie Ukraińców

Przypomnijmy, że 24 maja rzecznik Pentagonu generał brygady Pat Ryder zasugerował, że szkolenie ukraińskich żołnierzy na czołgach Abrams w Niemczech rozpocznie się w najbliższym czasie. Wojskowy wskazywał mniej więcej przyszły tydzień jako możliwą datę rozpoczęcia kursu.

W kwietniu szef Pentagonu Lloyd Austin zapowiedział szkolenie ukraińskiej armii w manewrach na czołgach Abrams. W maju zaznaczył, że USA planują dostarczyć Ukrainie odpowiednie czołgi jesienią 2023 roku.

