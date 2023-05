Ilu ochotników z USA zginęło na Ukrainie? Amerykańska prasa ujawnia

Taką liczbę podał dziennik "The Washington Post", podkreślając, że tylko nielicznym rodzinom udało się odzyskać ciała poległych i pochować ich.

Nie wiadomo, ilu obywateli amerykańskich wyjechało na wojnę. Na Ukrainę podróżują indywidualnie, ignorując powtarzające się wezwania prezydenta Joe Bidena i członków jego administracji, by nie angażować się w konflikt.

Ochotnicy otrzymują od 500 do 3,5 tys. dolarów miesięcznie za wykonanie "usług kontraktowych".

Na Ukrainie powstał legion dla ochotników z zagranicy

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Ukraina ogłosiła utworzenie Legionu Międzynarodowego, który zaczął rekrutować najemników z różnych krajów. Na początku marca 2022 r. prezydent Wołodymyr Zełenski wprowadził ruch bezwizowy dla cudzoziemców pragnących wstąpić do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało na początku wojny, że chęć wstąpienia do Legionu Międzynarodowego wyraziło około 20 tys. cudzoziemców. Do Sił Zbrojnych Ukrainy zgłosiło się jednak znacznie mniej chętnych (1,5 tys.) – napisał "The New York Times", powołując się na źródła zbliżone do legionu. W marcu ambasada Ukrainy w Stanach Zjednoczonych poinformowała, że ponad 3 tys. Amerykanów zgłosiło chęć wstąpienia do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony Siergiej Szojgu powiedział w maju, że w ukraińskiej armii walczy 2,5 tys. zagranicznych najemników. Wcześniej podawał inne liczy. Na przykład we wrześniu ubiegłego roku Szojgu przekonywał, że w działaniach wojennych po stronie Sił Zbrojnych Ukrainy bierze udział nieco ponad 1 tys. cudzoziemców. Z kolei w maju 2022 r. mówił, że po stronie Ukrainy walczy ponad 6 tys. najemników z zagranicy.

Ochotnicy z Polski na wojnie z Rosją

W czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej opublikowało dokument ze szczegółowymi wyliczeniami, ilu wynajętych bojowników i z jakich krajów bierze udział w wojnie po stronie Kijowa. Wynikało z niego, że łącznie w działaniach na froncie uczestniczy ponad 3,2 tys. cudzoziemców. Według Moskwy do Sił Zbrojnych Ukrainy wstąpili przede wszystkim najemnicy polskiego pochodzenia – 1181 osób.

Czytaj też:

PSL chce ułatwić Polakom walkę w ukraińskiej armii