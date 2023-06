USA: Katolicy przeciwko bluźnierstwom organizacji LGBT

Brian Burch, przewodniczący organizacji CatholicVote, walczącej o prawa katolików w Stanach Zjednoczonych, poprosił ponownie władze klubu baseballowego "Los Angeles Dodgers”{ o zrezygnowanie z popierania jawnie antykatolickiej organizacji gejowskiej "Siostry od Wieczystego Pobłażania Sobie". (Sisters of Perpetual Indulgence – SPI). W maju br. Dodgersi zaprosili m.in. działaczy SPI do udziału w planowanej na czerwiec "Paradzie Równości".

Apel i bojkot "Los Angeles Dodgers"

Członkowie tej powstałej w 1979 organizacji, której już sama nazwa jest antykatolicka i bluźniercza, jako tzw. drag queen (pokazywanie się w ubraniach adekwatnych do przeciwnej płci) otwarcie ubliżają i wyśmiewają istotę żeńskiego powołania zakonnego. Ubierają się w biało-czarne stroje przypominające habity zakonne, malując przy tym w wyzywający sposób na biało swoje twarze i używając czerwonej szminki do ust i różnych ozdób kobiecych.

W liście do członków zarządu "Dodgersów" Marka Waltera i Stana Kastena, przewodniczący CatholicVote napisał: "Reprezentuję miliony katolików w USA, którzy wierzą w takie wartości, jak życie rodzinne i wolność, z którą wy tak się obnosicie. Jeszcze raz zatem proszę o niepopieranie tej antykatolickiej bigoterii, która wyśmiewa się z katolickich sióstr zakonnych i opiera swoje działania wyłącznie na bluźnierstwie i kpinach z ludzi wierzących". Burch zwrócił uwagę, że klub winien wysłuchać "głosów katolików, łącznie z duchownymi i siostrami zakonnymi".

Autor listu wyraził też nadzieję, że "Dodgersi" będą się trzymać swojego standardu "słuchania wszystkich". Dodał też, że jego stowarzyszenie przygotowuje już fundusz w wysokości ok. 1 mln dolarów w celu "zachęcenia katolików do bojkotowania «Los Angeles Dodgers»".

"Przyzwoici ludzie nie naśmiewaliby się z tego i nie bluźnili"

Agencja Fox News przytoczyła również 1 czerwca głosy kilku hierarchów w tej sprawie. Arcybiskup Salvatore Cordileon, z pobliskiego San Francisco zarzucił zarządowi klubu "oddawanie czci fałszywym bożkom (…). Nasze katolickie siostry zakonne poświęcają swoje życie, aby bezinteresownie służyć innym. Przyzwoici ludzie nie naśmiewaliby się z tego i nie bluźnili".

Do bojkotowania "Los Angeles Dodgers" wezwał także popularny w amerykańskich mediach biskup z Minnesoty Robert Barron, który wcześniej był biskupem pomocniczym archidiecezji Los Angeles. Wskazał on m.in. na różne bluźnierstwa SPI, jak wystawienie w najświętszym dla wszystkich chrześcijan dniu Wielkanocy sztuki "Seksowna Maria i atrakcyjny Jezus" oraz używanie krzyża do erotycznego "tańca na rurze".

Z kolei senator Marco Rubio z Florydy – praktykujący katolik – wskazał na fakt, że już samo motto tej grupy jest bluźnierstwem: "Idź i grzesz więcej”. Jest to wyśmiewanie słów Jezusa, skierowanych do jawnogrzesznicy: "Idź i nie grzesz więcej" (J 8, 11). W liście do władz "Dodgersów" napisał m.in.: "Te «siostry» są mężczyznami, którzy wyzywająco ubierają się w stroje naśladujące habity katolickich zakonnic …Wystawiane przez nich «Drogi Krzyżowe» i «msze» są naigrawaniem się z tradycji a nawet z samej istoty katolicyzmu. Chodzi przecież o Mszę, która jednoczy [ponad] miliard katolików na całym świecie. Rozgłaszacie, że «Dodgersi» chcą włączyć wszystkich, także artystów występujących w stylu «drag». Jednakże ci «artyści» kierują się wyłącznie naśmiewaniem się z chrześcijan i nie tyko. Atakują oni zakonnice katolickie, które ofiarują przecież swoje życie w służbie innym. Gdzie jest więc miejsce (w waszej narracji) dla tych «wszystkich»?”.

„Los Angeles Dodgers” są zawodową drużyną baseballową, występującą w zachodniej dywizji Krajowej Najwyższej Ligi tego sportu.

