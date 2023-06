Putin ogłosił stan wojenny i mobilizację? Kreml dementuje

Na antenie niektórych stacji radiowych nadających w obwodach rostowskim, biełgorodzkim i woroneskim wyemitowano w poniedziałek "przemówienie Putina", w którym była mowa o "inwazji wojsk ukraińskich" i "ogłoszeniu stanu wojennego" w Rosji.

Na nagraniu przedstawionym jako "pilne przemówienie prezydenta" Rosjanie usłyszeli, że Siły Zbrojne Ukrainy "wkroczyły na terytorium obwodów kurskiego, biełgorodzkiego i briańskiego", i że w tych regionach "ogłoszono stan wojenny", a ich mieszkańców poproszono o "ewakuację w głąb Rosji". Padła również zapowiedź wprowadzenia powszechnej mobilizacji.

Dowództwo wojskowe obwodu biełgorodzkiego oraz władze obwodu woroneskiego ogłosiły, że doszło do "zhakowania częstotliwości radiowych", którego celem jest "sianie paniki". Zapewniły, że "nie ma powodu do niepokoju".

Kreml: Nie było żadnego przemówienia Putina

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że nie było żadnego pilnego przemówienia Putina, a to, co zostało wyemitowane, to "włamanie". – Służby już się tym zajmują – dodał.

Po rozpoczęciu inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w rosyjskich stacjach radiowych i telewizyjnych w różnych regionach kraju wielokrotnie pojawiały się komunikaty, na przykład o "alarmie przeciwlotniczym", które władze następnie dementowały, twierdząc, że doszło do włamania.

Walczące po stronie Ukrainy Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion "Wolność Rosji", począwszy od marca 2023 r., przeprowadziły kilka rajdów na terytorium obwodu biełgorodzkiego blisko granicy z Ukrainą.

W niedzielę na anektowanym Krymie ktoś włamał się do sieci telewizji kablowej, w której wyświetlono komunikat Ministerstwa Obrony Ukrainy, wzywający do zachowania ciszy w przestrzeni informacyjnej przed spodziewanym rozpoczęciem kontrofensywy sił ukraińskich.

