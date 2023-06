Iran twierdzi, że wyprodukował broń, której nie mają nawet USA

We wtorek Iran zaprezentował swój pierwszy w historii pocisk hipersoniczny Fattah (w języku perskim wyraz ten oznacza "zwycięzcę") który, jak twierdzi Teheran, może ominąć systemy obrony przeciwrakietowej państw zachodnich i dać istotną przewagę militarną nad Zachodem.

Zdjęcia z ceremonii odsłonięcia pocisku, w której uczestniczył prezydent Ebrahim Raisi i wyżsi dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zostały opublikowane przez państwowe media.

– Dzisiaj czujemy, że nasza siła odstraszania została ukształtowana – powiedział podczas wydarzenia prezydent Iranu Ebrahim Raisi. – Ta potęga jest kotwicą trwałego bezpieczeństwa i pokoju dla krajów regionu – dodał irański przywódca.

Nowa broń w arsenale

Model pocisku zaprezentował generał Amir Ali Hajizadeh, szef programu kosmicznego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Hajizadeh stwierdził, że pocisk ma zasięg do 1400 km. Nie jest to zatem broń o najdalszym zasięgu, jaką dysponuje Iran. Niemniej jest to najbardziej zaawansowany technologicznie pocisk, jaki obecnie znajduje się w arsenale Teheranu.

– Nie istnieje żaden system [obrony przeciwrakietowej - przyp. red.], który mógłby rywalizować z tym pociskiem lub mu przeciwdziałać – powiedział Hajizadeh.

Pociski balistyczne lecą po trajektorii, po której systemy antyrakietowe, takie jak amerykański Patriot, mogą przewidzieć ich trasę i przechwycić je. Podczas wtorkowego wydarzenia irańskie władze zaprezentowały jeden z elementów pocisku, który wyglądał na ruchomą dyszę, a która może pozwolić mu na zmianę trajektorii lotu. Im bardziej nieregularny tor lotu pocisku, tym trudniej go przechwycić.

Teheran nie opublikował materiału filmowego, na którym Fattah pomyślnie wystartował, a następnie uderzył w cel. Hadżizadeh powiedział później, że przeprowadzono naziemny test silnika pocisku. Test naziemny obejmuje umieszczenie silnika rakietowego na stojaku i wystrzelenie go w celu sprawdzenia jego możliwości, podczas gdy wystrzelenie pocisku z tym silnikiem rakietowym jest znacznie bardziej skomplikowane.

