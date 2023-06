Atak nożownika we Francji. Syryjczyk ranił czworo dzieci

Według źródeł Reutera w policji 31-letni napastnik był obywatelem Syrii posiadającym status uchodźcy we Francji. Nie był wcześniej znany służbom bezpieczeństwa, a jego motywy działania są niejasne.

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin poinformował, że nożownik został aresztowany. Telewizja BFM pokazała materiał filmowy przedstawiający kilku policjantów obezwładniających mężczyznę w parku.

Dwoje dzieci i jedna osoba dorosła są w stanie zagrażającym życiu. Kolejne dwoje dzieci zostało lekko rannych. Małoletnie ofiary mają od 22 miesięcy do 3 lat.

Atak nożownika w Annecy. Prezydent Francji reaguje

Naoczni świadkowie tragedii powiedzieli, że co najmniej jedno z dzieci rannych w ataku było w wózku. Do zdarzenia doszło w czwartek rano na placu zabaw w malowniczym parku nad jeziorem w Annecy, mieście we francuskich Alpach.

"Dzieci i jeden dorosły znalazły się między życiem a śmiercią. Naród jest w szoku" – napisał prezydent Francji Emmanuel Macron na Twitterze, nazywając atak "aktem absolutnego tchórzostwa".

Kilku świadków opisało miejsce dramatu, park Le Paquiet, jako zwykle spokojne i popularne wśród turystów ze względu na wspaniałe widoki na jezioro Annecy i góry.

– To miejsce, gdzie opiekunki i rodzice zabierają małe dzieci, żeby się bawić. Często rano widzę tam około 15 maluchów, a atmosfera jest fantastyczna – powiedział Yohan, który pracuje w lodziarni naprzeciwko parku.

Napastnik ranił dzieci w wózku

Inny świadek zdarzenia, właściciel pobliskiej restauracji, powiedział telewizji BFM, że napastnik najpierw zaczął krzyczeć, a następnie zbliżył się do wózków, wielokrotnie raniąc maluchy nożem. – Matki płakały, wszyscy biegali – dodał.

"Nie ma nic bardziej odrażającego niż atakowanie dzieci" – napisała na Twitterze przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yael Braun-Pivet. Francuski parlament uczci ofiary minutą ciszy.