Niemcy blokują Polskę. Mocne "nie" ze strony Berlina

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda uda się do Paryża, gdzie weźmie udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego. Wizyta prezydenta Dudy we Francji potrwa jeden dzień. Polski prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Główne tematy spotkania to sytuacja bezpieczeństwa, wsparcie Ukrainy i sankcje na Rosję. Po spotkaniu przewidziano konferencję prasową.

"Nie" dla pomysłu Polski

Polska proponowała, aby spotkanie Trójkąta Weimerskiego odbyło się w Kijowie. Ten projekt został jednak zablokował przez Berlin.

"Dziennik Gazeta Prawna" wskazuje, że to już kolejny tego typu spór między Berlinem a Warszawą. Już w lutym Olaf Scholz odmówił rozmów z Dudą i Macronem, które miały się odbyć w trakcie konferencji bezpieczeństwa w Monachium.

W zeszłym roku w lutym podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego Scholz opowiadał się, aby Ukraina wykonała ustalenia tzw. porozumień mińskich.

Apel do KE

Od początku wojny na Ukrainie współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego zintensyfikowała się. W piątek 12 maja w Kórniku (woj. wielkopolskie) odbyło się spotkanie ministrów ds. europejskich państw Trójkąta z udziałem przedstawiciela rządu Ukrainy. W wydarzeniu uczestniczyli Szymon Szynkowski vel Sęk, Laurence Boone (Francja) oraz Anna Luehrmann (Republika Federalna Niemiec). Rozmowy dotyczyły rozszerzenia Unii Europejskiej.

"Podczas spotkania ministrów spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego – Polski, Niemiec, Francji – z udziałem wicepremier Ukrainy. Dyskutowaliśmy o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Ministrowie ds. UE Polski, Niemiec i Francji skierują do Komisji Europejskiej list apelujący o przyspieszenie procesu i odwiedzą Bałkany Zachodnie i Ukrainę" – poinformował we wpisie na portalu społecznościowym Twitter Szymon Szynkowski vel Sęk.

Ostatnie spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego na szczeblu europejskich ministrów odbyło się 15 i 16 września w Kloster Eberbach w Hesji. Minister Luehrmann rozmawiała ponownie z Szynkowskim vel Sękiem w kwietniu. Politycy spotkali się wówczas w Warszawie.

