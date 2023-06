Nie żyje były premier Włoch Silvio Berlusconi. Miał 86 lat

Informację o śmierci byłego premiera Włoch podały dziennik "Corriere Della Sera", Reuters oraz włoska agencja informacyjna ANSA – przekazał w poniedziałek portal Interia.pl.

Silvio Berlusconi zmarł szpitalu San Raffaele w Mediolanie, w którym przebywał od piątku.

Silvio Berlusconi nie żyje

Na początku kwietnia tego roku u byłego premiera Włoch, miliardera Silvio Berlusconiego zdiagnozowano białaczkę.

5 kwietnia 2023 r. włoskie media poinformowały, że Silvio Berlusconi trafił do szpitala. Były premier Włoch przebywał na oddziale intensywnej terapii. Miliarder miał być hospitalizowany w szpitalu San Raffaele w Mediolanie. Placówka medyczna wydała komunikat, w którym potwierdziła, że polityk trafił do szpitala z "problemami sercowo-naczyniowymi" i "zaburzeniami oddychania". Jednak jego stan zdrowia miał być wówczas stabilny.

Według doniesień medialnych, u Silvio Berlusconiego zdiagnozowano białaczkę.

86-letni miliarder już od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2016 r. Berlusconi przeszedł operację serca, a wcześniej walczył z rakiem prostaty. W 2020 r. czterokrotny szef włoskiego rządu trafił do szpitala na niemal dwa tygodnie, w związku z ostrym przebiegiem COVID-19. Kłopoty ze zdrowiem, związane z przejściem koronawirusa, sprawiły, że w tamtym okresie polityk regularnie trafiał do szpitala. W jednym z wystąpień Berlusconi powiedział, że było to "najgorsze doświadczenie" jego życia.

Trzykrotny premier Włoch

Silvio Berlusconi urodził się 29 września 1936 r. w Mediolanie. Był premierem Włoch w latach 1994-1995, 2001-2006 i 2008-2011, stojąc na czele czterech rządów.

Berlusconi był założycielem partii Forza Italia, a następnie ugrupowania Lud Wolności i reaktywowanego FI. Miliarder przez lata był określany jako osoba dominująca we włoskiej polityce. Wzbudzał przy tym liczne kontrowersje, zarzucano mu konflikt interesów, był także bohaterem skandali obyczajowych. W 2022 r. z ramienia centroprawicowej koalicji włoskiej został wybrany do Senatu.