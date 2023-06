Koniec ery Sorosa. Jego następca jest "bardziej upolityczniony"

Amerykański biznesmen i filantrop pochodzenia żydowsko-węgierskiego ma przejść na emeryturę. Przez lata Soros wspiera za pomocą swego majątku agendę lewicową. Teraz jego imperium finansowe przejmie syn Alex.

Spadkobierca Sorosa. "Jestem bardziej upolityczniony"

Soros i jego syn podzielają w większości poglądy polityczne, jednak Alex nie kryje, że będzie chciał wykorzystać fortunę do większego zaangażowania się w sprawy publiczne.

W rozmowie z "Wall Street Journal" następca Alex Soros zapewnił, że wykorzysta fortunę, aby nie dopuścić do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

– Bez względu na to, jak bardzo chciałbym zabrać pieniądze z polityki, tak długo, jak druga strona to robi, my też będziemy musieli – mówił.

Jak dodaje, założona przez jego ojca Fundacja Otwartego Społeczeństwa ma dalej działać na rzecz wolności słowa, reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, praw mniejszości i uchodźców. Będzie również wspierać liberalne organizacje i polityków. Ponadto Alex Soros zapowiedział już, że fundacja będzie propagować liberalizację prawa aborcyjnego. FOS ma jednocześnie skupić się bardziej na działalności wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych, niż na świecie.

Alex Soros z wykształcenia jest historykiem. Jest jedynym członkiem rodziny zasiadającym w komitecie inwestycyjnym Soros Fund Management.

Kontrowersyjny miliarder

Soros po II wojnie światowej wyjechał do Londynu, gdzie zarobił miliardy dzięki działalności w funduszach inwestycyjnych.

Filantrop od lat angażuje się w propagowanie liberalnego światopoglądu. Postać wzbudza olbrzymie emocje i kontrowersje. Kilka lat temu do ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa trafiła petycja wzywająca Departament Sprawiedliwości do uznania George’a Sorosa za terrorystę i skonfiskowania jego majątku.

Amerykańska prawica oskarża Sorosa o poważne przestępstwa, jak na przykład opłacanie lewicowych bojówkarzy z "antyfaszystowskiej" Antify czy organizacji Afroamerykanów Black Lives Matter, by wywoływali zamieszki i prześladowali konserwatystów.

Czytaj też:

Trump spodziewa się aresztowania. "Prokurator finansowany przez Sorosa"Czytaj też:

Otwarte społeczeństwo i rządy mniejszości. Wróbel o agendzie Sorosa