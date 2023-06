"To my możemy uczyć Zachód". Mocne słowa Ziobry

W poniedziałek rano media poinformowały o kolejnej ofierze śmiertelnej sobotniej strzelaniny w centrum handlowym w Sztokholmie. W trakcie ataku zginął 15-letni chłopiec, a kolejne trzy osoby – drugi nastolatek, 45-letni mężczyzna i 65-letnia kobieta – zostały ranne.

Dzisiaj rano policja podała, że ranny 45-latek zmarł. Służby nie podają narodowości ofiar, jednak poinformowano, że zmarły nie był Szwedem.

Ziobro: Polska jest bezpieczna i taką pozostanie

Sytuację w Sztokholmie i doniesienia mediów, że w strzelaninę zamieszani byli imigranci skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

twitter

"Nie damy zamienić polskich miast w strefy wojenne ani getta pełne agresywnych, obcych kulturowo i wrogo do nas nastawionych grup" – napisał polityk na Twitterze.

"Nie pozwolimy, aby nasze matki, żony i córki bały się wychodzić same z domów. Jeśli Berlin, Paryż. Bruksela czy Sztokholm chcą mieć krew na ulicach, ich wola. Polska jest bezpieczna i taką pozostanie" – dodaje minister sprawiedliwości.

"Nie zgodzimy się na żadne przymusowe relokacje imigrantów. Polacy przyjęli miliony Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i to my możemy uczyć Zachód, co to znaczy być chrześcijańskim narodem pomagającym innym w potrzebie" – podsumował wpis Ziobro.

Dwie ofiary śmiertelne, strzelanina w centrum handlowym

Do sobotniej strzelaniny doszło na przedmieściach stolicy Szwecji, w dzielnicy Farsta. Napastnicy otworzyli ogień do osób zgromadzonych w galerii handlowej.

Według doniesień medialnych dwa agreorzy strzelali z wojskowej broni automatycznej. Strzelców było dwóch, zostali oni zatrzymani w trakcie policyjnej obławy. Służby nie podały czy napastnicy byli Szwedami, mężczyźni trafili do szpitala, ze względu na odniesione obrażenia.

Tylko w tym roku w Szwecji doszło już do 144 strzelanin, w tym 52 w Sztokholmie.

Czytaj też:

UE narzuci Polsce kwoty migrantów? Reforma prawa migracyjnego i azylowegoCzytaj też:

Morawiecki ostro o planach Brukseli: Nie ma naszej zgody