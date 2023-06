Nieoficjalnie: USA broniły Nord Stream, naciskały w tej sprawie na Ukrainę

26 września ub.r. w systemie rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło do eksplozji i wycieku gazu w czterech miejscach jednocześnie. Władze Niemiec, Danii i Szwecji, które prowadzą odrębne śledztwa w tej sprawie, doszły do wniosku, że był to sabotaż, ale nadal nie wiadomo, kto za nim stoi.

Rosja uznaje to zdarzenie za "akt międzynarodowego terroryzmu", a prezydent Władimir Putin wprost obarcza Zachód odpowiedzialnością za wszystko.

W momencie wybuchu oba gazociągi nie przesyłały gazu do Niemiec – oddanie NS2 do użytku zostało zawieszone przez Berlin w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a przesył NS1 został bezterminowo wstrzymany przez Gazprom pod koniec sierpnia pod pretekstem usterek technicznych tłoczni położonej w Rosji.

Media: USA naciskały na Kijów

O sprawie informują "The Wall Street Journal" oraz holenderski nadawca publiczny NOS. Te doniesienia mają się opierać na śledztwie, jakie prowadzą NOS wraz z dziennikarzami niemieckiego tygodnika "Die Zeit" i nadawcy ARD.

Stany Zjednoczone miały wiedzieć, że Ukraina planuje atak na Nord Stream. Te informacje amerykańskie służby miały pozyskać od Holenderskiej Agencji Wywiadu Wojskowego MIVD, która z kolei otrzymał je bezpośrednio od ukraińskiego źródła.

USA miały w odpowiedzi zacząć naciskać na ukraińskie władze, by zrezygnowały z planów zniszczenia gazociągu. I mimo że Kijów zrezygnował z planów ataku na Nord Stream, to do zamachu i tak doszło. W oficjalnych wystąpieniach prezydent Zełenski zaprzecza, jakoby to jego kraj stał za atakami.

"Washington Post": Biden wiedział

Już w czerwcu 2022 r., a więc trzy miesiące przed uszkodzeniem gazociągów Nord Stream, CIA i administracja prezydenta Joe Bidena wiedziały o przygotowywanym przez ukraińskie siły specjalne zamachu – donosił w zeszłym tygodniu „Washington Post”.

Centralna Agencja Wywiadowcza USA miała już w czerwcu ubiegłego roku, dowiedzieć się za pośrednictwem europejskiej agencji szpiegowskiej, że "sześcioosobowy zespół ukraińskich sił specjalnych zamierzał dokonać sabotażu na gazociąg z Rosji do Niemiec".

