"Niemałe osiągnięcie, udana demonstracja". Media: Indie osiągnęły to, co nie udało się Chinom

O sukcesie Indii informuje CNN. Analitycy cytowani przez amerykańską stację twierdzą, że jest to duże osiągnięcie, które jak dotąd udało się tylko Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych.

– To niemałe osiągnięcie, które podkreśla, że Marynarka Wojenna Indii jest jedną z nielicznych na świecie, która obsługuje więcej niż jeden lotniskowiec — powiedział Nick Childs, starszy specjalista ds. sił morskich i bezpieczeństwa morskiego w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych (IISS).

Projekcja siły

Zgodnie z komunikatem prasowym Marynarki Wojennej Indii, dwa lotniskowce INS Vikramaditya i INS Vikrant, prowadziły ćwiczenia z ponad 35 samolotami i szeregiem okrętów nawodnych i łodzi podwodnych.

"Udana demonstracja przeprowadzenia operacji grupy bojowej dwóch lotniskowców jest mocnym świadectwem kluczowej roli sił powietrznych w utrzymaniu przewagi morskiej” – czytamy w komunikacie.

Indie posiadają obecnie dwa sprawne lotniskowce. Pierwszy, wart 3 miliardy dolarów Vikrant, został zbudowany w indyjskich stoczniach i oddany do użytku we wrześniu ubiegłego roku. Drugi, Vikramaditya, został kupiony od Rosji i wszedł do służby w 2013 roku. Po wejściu do służby Vikranta Indie dołączyły do wąskiej grupy państw, które w ciągu ostatnich trzech lat oddały do użytku zbudowany w krajowych stoczniach lotniskowiec. Pozostałe dwa państwa to Wielka Brytania i Chiny.

Chiny wyprzedzone

Jak podkreślają analitycy, chociaż zarówno Chiny, jak i Wielka Brytania mają więcej niż jeden lotniskowiec w swoich nowoczesnych flotach, to jednak żadne z tych państw nie wykonało udanych manewrów z udziałem więcej niż jednego lotniskowca.

Chiny mają w służbie dwa lotniskowce: zbudowany w Związku Radzieckim Liaoning i zbudowany w kraju Shandong. Trzeci lotniskowiec - Fujian, został zwodowany, ale nie został oddany do użytku.

Czytaj też:

Indie rozpoczęły zbrojenie na dużą skalę. Powód jest jedenCzytaj też:

Broń atomowa na świecie. Niepokojący raport szwedzkiego instytutu