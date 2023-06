Putin polecił utworzenie instytutu do badania zachowań osób LGBT

Podczas dyskusji nad ustawą zakazującą zmiany płci deputowany Dumy Państwowej Anatolij Wasserman zapytał ministra zdrowia, czy jego resort pracuje nad badaniami nad "psychiatrycznymi metodami dostosowania idei ról płciowych i seksualności ludzi do rzeczywistości".

Muraszko odpowiedział, że "w imieniu prezydenta powstaje w Rosji dodatkowy instytut do badania nie tylko tych, ale także szeregu obszarów behawioralnych, w tym zachowań społecznych" osób LGBT. – Ten kierunek będzie również dalej objęty obowiązkowymi badaniami naukowymi – zapewnił minister, nie precyzując, o jakim "kierunku" mowa.

Ministerstwo ostrzega przed wzrostem samobójstw wśród osób LGBT

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Piotr Tołstoj, przemawiając na tym samym posiedzeniu, powiedział, że parlamentarzyści otrzymali "bardzo emocjonalną konkluzję Ministerstwa Zdrowia" w sprawie ustawy zakazującej zmiany płci, w której stwierdzono, że jej wejście w życie może spowodować wzrost liczby samobójstw wśród osób transpłciowych.

– Jeżeli ustawa zostanie uchwalona, dojdzie do impasu, w którym osoby, których płeć jest oficjalnie uznana przez pracowników służby zdrowia za nieodpowiadającą płci wskazanej w paszporcie, nie będą mogły, biedni, dostosować swoich danych paszportowych do rzeczywistości, która wyrosła w ich głowach, a co może powodować problemy etyczne, medyczne, społeczne, a także doprowadzić do wzrostu samobójstw w kraju – relacjonował opinię ministerstwa rosyjski deputowany.

Zakaz zmiany płci. Rosyjska Duma uchwaliła ustawę

Ostatecznie projekt zakazujący zmiany płci został przyjęty w Dumie Państwowej FR w pierwszym czytaniu. Ustawa zabrania osobom transpłciowym zmiany dokumentów i poddawania się operacjom mającym na celu zmianę płci. Projekt zezwala na interwencję medyczną w "leczeniu wrodzonych anomalii" formowania się płci u dzieci tylko na mocy decyzji komisji lekarskiej.

Mechanizmy zmiany płci w paszporcie zaczęły działać w Rosji w 2018 r. Od tego czasu urzędy stanu cywilnego zarejestrowały ponad 2700 takich przypadków. Według rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości po zmianie płci obywatele FR zawarli około 190 małżeństw.

