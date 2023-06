"Ciała są wywożone ciężarówkami". Ukraińskie media ujawniają przechwyconą rozmowę

Agencja prasowa Ukrinform udostępniła na Telegramie fragment przechwyconej rozmowy. – Ciała zabitych najemników Grupy Wagnera z frontu są wywożone ciężarówkami – miał powiedzieć swojej żonie rosyjski żołnierz.

Jak podkreślił wojskowy armii Federacji Rosyjskiej, formacja bojowników Jewgienija Prigożyna "ponosi duże straty", a "nowi ludzie są poszukiwani wszędzie". W odpowiedzi żona żołnierza miała stwierdzić, że w skrzynce pocztowej znalazła ulotkę zapraszającą do Grupy Wagnera.

Spór o Grupę Wagnera

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy narasta spór między ministrem obrony Federacji Rosyjskiej Siergiejem Szojgu a szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, który oskarża resort o sabotowanie jego działań. Niedawno Prigożyn ponownie skrytykował Szojgu, tym razem poszło o próbę włączenia formacji najemników w struktury rosyjskiej armii.

Na początku maja założyciel Grupy Wagnera stwierdził, że elity na Kremlu nie są w stanie obronić kraju. Jednocześnie przekazał, że jedna z rosyjskich jednostek uciekła z frontu.

Prigożyn jest w niebezpieczeństwie?

Były deputowany do rosyjskiej Dumy Państwowej Mark Fejgin uważa, że szef Grupy Wagnera może zostać zgładzony podczas działań wojennych na Ukrainie, tak aby przy okazji móc oskarżyć o to rząd w Kijowie.

– Łatwo będzie zaaranżować morderstwo Prigożyna. Wystarczy powiedzieć, że wyszedł na front i tam uderzyły rakiety. Widzimy, że w otoczeniu Prigożyna jest kilku generałów: Surowikin, z którym ma komplementarne stosunki, czy Mizyncew, który de facto przeniósł się do niego do pracy ze stanowiska wiceministra obrony. Myślę, że to wszystko jest związane z funduszami i innymi interesami – wyjaśnił Fejgin, który był gościem kanału telewizyjnego Espresso.

