Bordeaux. W środku dnia rzucił się na starszą kobietę i dziecko

29-letni mężczyzna rzucił się na kobietę i jej wnuczkę, gdy wchodziły do domu. Zdarzenie miało miejsce około 17:30 w poniedziałek na Cours de la Martinique, w dzielnicy Chartrons w Bordeaux.

Nagranie z napaści zostało zarejestrowane przez wideodomofon i obiegło media społecznościowe.

Bordeaux. Napadł na babcię i dziecko

Nagranie zostało rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Agresor przez kilka chwil obserwuje seniorkę oraz dziewczynkę, po czym w pewnym momencie podbiega do wejścia do budynku, blokuje nogą drzwi i rzuca się na seniorkę, a następnie atakuje dziecko.

Napastnik zabrał biżuterię i uciekł spłoszony przez psa, który pojawił się w drzwiach. Zaatakowana 73-latka zeznała, że była "maltretowana przez mężczyznę, który próbował porwać dziewczynkę". Po czterech dniach opuściła szpital, do którego trafiła z ogólnymi potłuczeniami.

Świadkiem ataku był sąsiad seniorki. Mężczyzna przekazał funkcjonariuszom rysopis sprawcy oraz szczegóły dotyczące auta, którym odjechał.

Cytowany przez portal francetvinfo.fr prokurator poinformował, że mężczyzna podczas zatrzymania był "bardzo pobudzony i stawiał opór". To 29-letni obywatel Francji, który był wcześniej notowany. Dotychczas dopuszczał się m.in. "wykroczeń związanych z narkotykami". Był objęty kuratelą, przebywał na obserwacji psychiatrycznej, ale nie stawiał się na leczeniu.

Mężczyzna odpowie za "wtargnięcie do domu, usiłowanie porwania oraz przemoc wobec osoby bezbronnej, małoletniej do 15 roku życia". Nie przyznaje się do winy.

