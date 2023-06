"Trwa walka z czasem". Poszukiwania łodzi podwodnej Titan, w środku znajduje się pięć osób

Na Oceanie Atlantyckim trwają poszukiwania łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w poniedziałek, podczas rejsu po dnie (u wybrzeży Nowej Fundlandii), w okolicach wraku Titanica. Operator łodzi stracił z nią kontakt kilka godzin po zanurzeniu, a jednostka nie wynurzyła się o planowanej porze, czyli o 18 czasu lokalnego w niedzielę.

Poszukiwania łodzi Titan

Od tego czasu trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania łodzi, na pokładzie której znajduje się pięć osób, w tym w tym brytyjski miliarder Hamish Harding oraz ojciec i syn pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin. Brytyjska telewizja Sky News poinformował we wtorek, że pozostałe osoby na pokładzie jednostki to francuski pilot Paul-Henry Nargeolet oraz dyrektor generalny i założyciel OceanGate Expeditions, Stockton Rush.

W akcji poszukiwania jednostki udział biorą służby amerykańskiej i kanadyjskie, w tym dwa kanadyjskie statki badawcze, R/V Polar Prince i R/V Deep Energy. To właśnie z pokładu R/V Polar Prince wystartował w poniedziałek statek Titan.

Jak relacjonują media, obecnie "trwa walka z czasem", ponieważ szacuje się, że pięciu zaginionych pasażerów ma tylko 40 godzin zapasu tlenu wewnątrz statku. Jednocześnie amerykańska straż przybrzeżna alarmuje, że nawet jeśli uda się odnaleźć łódź, nie wiadomo czy służby będą w stanie szybko ją wydobyć na powierzchnię.

Wykryto dźwięki dochodzące spod wody

W środę rano straż przybrzeżna poinformowała, że jeden z prowadzących akcję poszukiwawczą samolotów wykrył podwodne dźwięki w obszarze, gdzie zaginęła łódź.

"Kanadyjski samolot P-3 wykrył podwodne dźwięki w obszarze akcji poszukiwawczej. W efekcie poszukiwania przy pomocy podwodnego drona zostały przeniesione w celu znalezienia źródeł tych dźwięków" – podano w komunikacie napisała USGC, w którym potwierdzono, że poszukiwania w tym miejscu są kontynuowane.

twitter

Straż Przybrzeżna poinformowała także, że dane uzyskane przez samolot zostały udostępnione ekspertom z marynarki Stanów Zjednoczonych.

Ubiegłej nocy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych podał natomiast, że wyśle do Kanady ekspertów oraz specjalny system FADOSS do wydobywania obiektów z morskich głębin, by pomóc w ewentualnej akcji ratunkowej, po odnalezieniu łodzi.

Czytaj też:

"Niemałe osiągnięcie, udana demonstracja". Media: Indie osiągnęły to, co nie udało się ChinomCzytaj też:

Broń atomowa na świecie. Niepokojący raport szwedzkiego instytutu