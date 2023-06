Kraj NATO przekaże Ukrainie całą swoją flotę śmigłowców

Szef rządu w Rydze poinformował o tym na międzynarodowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, którą zorganizowano w Londynie – podaje agencja Ukrinform.

Na początku swojego wystąpienia Karinsz zwrócił uwagę, że jego kraj "nigdy nie miał złudzeń co do Rosji", dlatego już w trakcie gromadzenia przez Moskwę wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą, w okresie listopad-grudzień 2021 r. Łotwa – po uzyskaniu zgody USA – dostarczyła Kijowowi wszystkie swoje zestawy przeciwlotnicze Stinger.

Premier Łotwy: Wydaliśmy 1,3 proc. PKB na pomoc Ukrainie

Zwrócił uwagę, że wyrzutnie dotarły na Ukrainę zaledwie dzień przed rozpoczęciem inwazji i pomogły powstrzymać Rosjan przed zajęciem lotniska pod Kijowem. – Od tego czasu nasz rząd wydał ponad 1,3 proc. PKB na wszelkiego rodzaju pomoc dla Ukrainy, z czego ponad 1 proc. wyłącznie na potrzeby wojskowe – podkreślił Karinsz.

Dodał, że obecnie Łotwa, która od 2004 r. jest członkiem NATO, przygotowuje się do zakończenia procesu transferu wszystkich swoich śmigłowców na Ukrainę. Zaznaczył też, że zarówno rząd w Rydze, jak i społeczeństwo łotewskie udzielają Ukrainie szybkiej i skutecznej pomocy humanitarnej i finansowej.

"Oni walczą o wolność"

– Jako naród rozumiemy Ukraińców. Bo o co oni walczą? Walczą o wiele rzeczy, ale można to sprowadzić do trzech wartości: wolności, demokracji i praworządności. Wszyscy jesteśmy wojownikami o wolność. Ale teraz to Ukraińcy walczą o wolność, a my jesteśmy tymi, którzy wolność wspierają – tłumaczył Karinsz.

Opowiedział się za zwiększeniem wsparcia dla Ukrainy, a także jej pełną integracją z UE i NATO. Dodał, że wszystkie zamrożone aktywa rosyjskie powinny zostać wykorzystane na odbudowę Ukrainy, a także podkreślił potrzebę pociągnięcia władz w Moskwie do odpowiedzialności za wszystkie popełnione zbrodnie.

