Niepokojące doniesienia z Francji. Sprawca napadu uniknie odpowiedzialności?

Napad na 73-letnią kobietę i jej wnuczkę w Bordeaux przebił się do francuskich mediów i wywołał w kraju duże emocje we Francji i wiele reakcji politycznych. Wszystko dlatego, że nagranie z napaści zostało zarejestrowane przez wideodomofon i obiegło media społecznościowe.

Pojawiają się jednak bardzo niepokojące informacje. Okazuje się, że sprawca napaści został przewieziony do szpitala psychiatrycznego i prawdopodobnie nie odpowie za swój czyn przed sądem.

Zaatakował starszą kobietę i dziecko

29-letni bezdomny mężczyzna z obywatelstwem francuskim rzucił się na kobietę i jej wnuczkę, gdy wchodziły do domu. Zdarzenie miało miejsce około 17:30 w poniedziałek na Cours de la Martinique, w dzielnicy Chartrons w Bordeaux. Agresor przez kilka chwil obserwuje seniorkę oraz dziewczynkę, po czym w pewnym momencie podbiega do wejścia do budynku, blokuje nogą drzwi i rzuca się na babcię, a następnie atakuje dziecko. Napastnik zabrał biżuterię i uciekł spłoszony przez psa, który pojawił się w drzwiach.

twitter

Napastnik uniknie odpowiedzialności karnej?

Cytowany przez portal francetvinfo.fr prokurator poinformował, że mężczyzna podczas zatrzymania był "bardzo pobudzony i stawiał opór". Dotychczas dopuszczał się m.in. "wykroczeń związanych z narkotykami". Był objęty kuratelą, przebywał na obserwacji psychiatrycznej, ale nie stawiał się na leczeniu.

Prokuratura przekazała, że mężczyzna był zatrzymywany przez policję ponad 50 razy, ma 20 wpisów w rejestrze karnym. Choć był też piętnaście razy skazany za przestępstwa drogowe lub handel narkotykami, został w środę zwolniony z aresztu i umieszczony w szpitalu psychiatrycznym z uwagi na "poważne problemy behawioralne związane z patologią schizofreniczną i psychotyczną" – przekazała prokuratura.

"Domniemany agresor, wielokrotny recydywista, nie miał powodu, by być na wolności" – powiedział prawnik dr Laurent Lemasson. "Nic nie może usprawiedliwiać tego, że jednostka stanowiąca oczywiste zagrożenie może swobodnie kontynuować grabieże" – dodał ekspert, przyznając, że stwierdzenie problemów psychicznych będzie mogło stanowić przesłankę do uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Czytaj też:

Afgańczyk oskarżony. Rzucił się z nożem na goszczące go kobietyCzytaj też:

Nieoficjalnie: Zamordowana Polka padła ofiarą zbiorowego gwałtu