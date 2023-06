Ukraina zaatakowała mosty prowadzące na Krym. Putin reaguje

Zwyczajowe piątkowe spotkanie Putina ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa odbyło się dzień wcześniej po tym, jak ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły ataki rakietowe na mosty łączące Krym z okupowanymi regionami na południowym wschodzie kraju.

– Dużo się ostatnio wydarzyło – powiedział Putin, zwracając się do 12 najwyższych urzędników, w tym szefów wszystkich agencji bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, FSB, Służby Wywiadu Zagranicznego, szefów obu izb parlamentu oraz ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa i sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa.

Według Putina głównym tematem spotkania była "sytuacja w strefie specjalnej operacji wojskowej", gdzie armia ukraińska rozpoczęła długo oczekiwaną kontrofensywę, której celem, zgodnie z oczekiwaniami, może być Półwysep Krymski.

Ukraina uszkodziła dwa mosty na Krymie

Naloty Sił Zbrojnych Ukrainy, przeprowadzone w nocy ze środy na czwartek, uszkodziły dwa mosty na granicy obwodu chersońskiego i Krymu, gdzie stacjonuje duża grupa wojsk rosyjskich. W szczególności uszkodzona została droga przez Czonhar, która jest najkrótszą trasą z Krymu do Melitopola i dalej na front południowy w obwodach zaporoskim i donieckim. Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły również w most na Sywasz, na północno-wschodnim wybrzeżu półwyspu.

Minister obrony Siergiej Szojgu, relacjonując Putinowi sytuację na froncie, powiedział, że tempo ukraińskiej kontrofensywy zwolniło w ostatnich dniach po tym, jak "wróg poniósł znaczne straty". Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa od 4 do 21 czerwca rosyjskie siły zbrojne zniszczyły 246 ukraińskich czołgów, w tym 13 czołgów typu zachodniego.

Putin zaapelował do uczestników spotkania, by wzięli pod uwagę, że Ukraina nie wyczerpała swojego potencjału. – Wiele rezerw strategicznych nie zostało jeszcze aktywowanych i proszę, abyście mieli to na uwadze – podkreślił, dodając jednocześnie, że "rezerwy mobilizacyjne Ukrainy nie są nieograniczone".

Rosjanie: Atak pociskami wyprodukowanymi we Francji

Rosyjscy śledczy przekazali, że siły ukraińskie wystrzeliły cztery rakiety w kierunku mostu drogowego Czonhar i że oznaczenia znalezione na szczątkach jednego z pocisków sugerują, że został on wyprodukowany we Francji.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że most znajduje się w zasięgu nowo rozmieszczonej broni, takiej jak brytyjskie i francuskie pociski manewrujące, co pozwala Ukrainie uderzać w szlaki logistyczne, które jeszcze kilka tygodni temu Rosja uznawała za bezpieczne.

