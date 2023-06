Abp Gallagher: Kościół musi pomóc w odbudowie społecznej na Ukrainie

– Jeśli zostanie to zaniedbane, istnieje niebezpieczeństwo, że gdy ukraińskie niebo nie będzie już pokryte rosyjskimi pociskami, "miny" zasiane przez wojnę w sercach ludzi zaczną eksplodować – tłumaczył abp Paul R. Gallagher, sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi podczas Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy 2023, (URC2023), która odbyła się w środę w Londynie.

Odbudowa Ukrainy po wojnie z Rosją

Szef watykańskiej dyplomacji uczestniczył w konferencji, która skoncentrowała się na tym, kiedy będzie można myśleć o odbudowie po trwającej wciąż agresji Rosji na Ukrainę. W obliczu niewyobrażalnej skali zniszczeń abp Gallagher oddał hołd "niezłomnemu duchowi narodu ukraińskiego", który niezależnie od planów życiowych, zaangażował się w obronę swojej ojczyzny. Pochwalił również tych Ukraińców, którzy chcą jak najszybciej wrócić, aby pomóc w odbudowie kraju.

– Ta odporność pokazuje, że wola życia i dawania nadziei jest silniejsza niż jakikolwiek destrukcyjny instynkt, który sieje śmierć i rozpacz, ponieważ w głębi ludzkiego serca dobro, nawet gdy jest duszone przez zło, nigdy nie może zostać całkowicie zniszczone i pozostaje gotowe do powrotu do życia – powiedział szef watykańskiej dyplomacji. Zaznaczył, że to "fundamentalne przekonanie" musi kierować wysiłkami na rzecz odbudowy Ukrainy i zaapelował do wszystkich, aby zaangażowali się w ten "złożony proces".

Abp Gallagher zwrócił uwagę nie tylko na ogromne zniszczenia materialne spowodowane przez rosyjskie bomby, ale także na "głębokie rany w tkance rodzinnej, społecznej i religijnej". – Stało się to jasne w rozmowach, które kardynał Matteo Zuppi odbył podczas swojej ostatniej wizyty w Kijowie, w których odniósł się do traumy walczących i jej wpływu na ich rodziny – powiedział duchowny. Zwrócił uwagę, że z pewnością odbudowa infrastruktury i ożywienie gospodarki, a także projekty edukacyjne i opieka zdrowotna mają "kluczowe znaczenie dla przywrócenia stabilności" i odbudowy życia ludzi.

– Ale prawdziwa odbudowa narodu wymaga również leczenia ran duchowych, ułatwiania wzajemnego zrozumienia i promowania dialogu w tym samym czasie – zaznaczył szef watykańskiej dyplomacji.

