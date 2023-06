Hiszpania: Katalonia przewodzi pod względem liczby eutanazji

Szacunki dotyczące zalegalizowanej w 2021 r. eutanazji przedstawiło w czwartek stowarzyszenie Prawo do Godnej Śmierci (DMD). Podczas zorganizowanej w Madrycie konferencji prasowej kierownictwo hiszpańskiej organizacji wyjaśniło, że od czerwca 2021 r., kiedy zalegalizowano eutanazję w Hiszpanii, poddało się jej 370 obywateli.

Dyskryminacja chrześcijan

Czwartkowa prezentacja danych DMD dotyczących eutanazji zbiegła się w czasie z oświadczeniem władz hiszpańskiego oddziału papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN), które uznały legalizację eutanazji za przejaw dyskryminacji praw chrześcijan w Hiszpanii.

W marcu Trybunał Konstytucyjny tego kraju orzekł, że przepisy o eutanazji są zgodne z ustawą zasadniczą. Ustosunkował się tym samym do wniosku o zbadanie ustawy legalizującej eutanazję z konstytucją, złożonego w 2021 r. przez władze partii Vox. Napisały one w dokumencie, że nowe prawo „jest skrajnie niekonstytucyjne”, gdyż narusza „podstawowe prawo do życia”.

Do eutanazji przystąpić może w Hiszpanii osoba nieuleczalnie chora. Przed poddaniem się jej prawo nakazuje przeprowadzenie przez wnioskującego szeregu konsultacji lekarskich, aby wykluczyć pomyłkę medyczną lub przypadek zmuszania pacjenta do tzw. śmierci wspomaganej.

Eutanazja w Portugalii

W połowie maja Portugalia dołączyła do krajów, gdzie eutanazja jest legalna.

W niespełna miesiąc od odrzucenia przez prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousy ustawy legalizującej eutanazję, parlament Portugalii, zdominowany przez partie lewicowo-liberalne, zatwierdził podczas piątkowego głosowania kolejną ustawę w tej sprawie. Przyjęta regulacja jest identyczna jak projekt, który 31 marca przyjął parlament, ale w kwietniu ustawa ta została zawetowana przez głowę państwa.

Kolejne już, piąte od 2017 r., zatwierdzenie ustawy krytycznie ocenili członkowie organizacji katolickich oraz stowarzyszeń obrony życia. Także przedstawiciele portugalskiego Kościoła skrytykowali upór sił lewicowo-liberalnych w forsowaniu legalizacji eutanazji, pomimo wcześniejszych negatywnych decyzji Trybunału Konstytucyjnego oraz prezydenta.

Czytaj też:

"Po co go pokazywać w takim stanie?". Oburzający wpis dziennikarza Radia ZETCzytaj też:

Legalizacja eutanazji. Protest przedstawicieli związków wyznaniowych