Poszukiwania Titana. Na dnie oceanu odnaleziono szczątki

Jak informuje CNN, szczątki odkryte na obszarze poszukiwań zaginionej łodzi podwodnej Titan zostały sklasyfikowane jako pochodzące z zewnętrznego korpusu obiektu. Szczątki znajdowały się na dnie oceanu, około 500 metrów od dziobu wraku Titanica.

Według US Coast Guard, pozostałości po łodzi podwodnej zostały odkryte przez zdalnie sterowany pojazd, który przeszukiwał dno morskie. Odkrycie nastąpiło w czasie akcji poszukiwawczo-ratowniczej prowadzonej od kilku dni.

W czwartek media na świecie informowały, że zapasy tlenu w zaginionej łodzi skończą się o godzinie 13.00 czasu polskiego. Tego typu obiekty mają zwykle zapas tlenu na 96 godzin. Titan zaginął w niedzielę.

Akcja poszukiwawcza

Titan stracił kontakt ze statkiem wsparcia powierzchniowego pod koniec dwugodzinnego nurkowania do miejsca najsłynniejszego wraku statku na świecie, w odległym zakątku północnego Atlantyku.

Zespoły ratownicze i bliscy pięciu pasażerów Titana pokładali nadzieję w środowych raportach US Coast Guard. Podano, że kanadyjskie samoloty poszukiwawcze zarejestrowały podwodne dźwięki wysyłane za pomocą boi sonarowych. To jednak okazało się mylącym tropem.

Według Aarona Newmana, inwestora OceanGate - firmy, która zorganizowała ekspedycję - Titan był tak skonstruowany, że powinien powrócić na powierzchnię po 24 godzinach. Newman powiedział, że łódź jest utrzymywany pod wodą przez balast – duże ciężary, które pomagają utrzymać stabilność statku. Po upływie doby balast powinien zostać automatycznie odczepiony, tak aby łódź mogła powrócić na powierzchnię.

Dziennikarz Josh Gates, który odbył testowe nurkowanie na Titanie w 2021 roku, powiedział, że istnieją cztery sposoby na zrzucenie balastu statku i wyniesienie go z powrotem na powierzchnię w przypadku sytuacji awaryjnej.

Istnieje sterowane komputerowo zwalnianie ciężaru, ręczny system zaworów, który wtryskuje powietrze do zewnętrznych pojemników balastowych, system hydrauliczny do zrzucania ciężarów oraz możliwość odłączenia się od sań przymocowanych do łodzi podwodnej.

