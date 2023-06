Morelli: To znak ekspansji dżihadyzmu w Afryce

– Atak w Ugandzie nie jest odosobnionym wypadkiem, lecz następstwem ekspansji dżihadyzmu w Afryce – powiedziała Radiu Watykańskiemu Alessandra Morelli, wieloletnia delegatka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Podkreśla ona, że na Czarnym Lądzie do ataków islamistów dochodzi niemal każdego dnia.

Atak na szkołę

W trakcie napadu na szkołę w Mpondwe, 16 czerwca, zginęły 42 osoby. Nie jest to pierwszy atak na internat, w którym giną nastolatki. – Były też inne, równie krwawe i barbarzyńskie, ale nie zostały nagłośnione – mówi Morelli.

Wyjaśnia, że w tej części Ugandy, gdzie doszło do ataku, rząd próbuje pokonać rebeliantów z Sojuszu Sił Demokratycznych, współdziałać z wojskiem kongijskim. Zaznaczyła ze ta zbrojna grupa powstała w latach 90. z ideą, by chronić najbiedniejszych, demonstrując jednocześnie, że rząd ogranicza się do stolicy i nie dba o prawa najbardziej zmarginalizowanych.

– Niestety potem wszystko się pozmieniało wraz z kolejnymi zawieranymi sojuszami, a zwłaszcza po paktach z Państwem Islamskim. W tym regionie działają ISIS Afryki Środkowej, ISIS Maghrebu, ISIS Afryki Zachodniej. Te sieci skrajnego dżihadystycznego islamizmu rozmawiają ze sobą, mając na celu rozszerzenie swego terytorium i wprowadzenie swojej ideologii – zaznacza Morelli.

Uwaga świata

Wskazuje, że „Afryka nie pojawia się w wiadomościach, ponieważ jest daleko od nas, a jej destabilizacja wydaje się nie zmieniać nic w naszym codziennym życiu; przeciwnie niż w przypadku Ukrainy. Ten kontynent dusi się z powodu wewnętrznych konfliktów. W tej chwili analitycy szczególnie zwracają uwagę na ekspansję afrykańskiego dżihadyzmu, która pociąga za sobą wymuszone przesiedlenia ludności”.

